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Claude Mythos es un modelo de IA tan potente que da miedo. Así que Anthropic ha decidido que no vas a poder usarlo
Mythos ha logrado encontrar vulnerabilidades zero-day en los principales sistemas operativos y navegadores de forma autónoma.
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ia
,
anthropic
,
mythos
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#10
Graffin
No hace falta que cunda el pánico, simplemente tienen que añadir al final del prompt: "y si encuentras un bug critico, arreglalo"
Siganme para más consejos de ciberseguridad y hacking tips.
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K
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#19
rojo_separatista
*
#17
, que Gemini encuentre un bug en el código que ha hecho paquito el chocolatero para fernando el de la ferreteria es una cosa, que un nuevo modelo encuentre vulnerabilidades que llevaban allí 20 años en proyectos de código abiertos colaborados por miles de desarrolladores y utilizado en cientos de miles de proyectos es otro nivel. Pero nahh, esto no significa nada, esto hype para inversores que del que solo escapan mentes privilegiadas como la tuya.
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#1
rojo_separatista
No deja de ser irónico que después de los últimos años escuchando que la IA funciona fatal y que hay que invertir más tiempo arreglando sus chapuzas que haciéndolo de cero, que llegados al segundo trimestre de 2026 tengamos una IA que está encontrando montones de vulnerabilidades de seguridad en software puntero.
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#7
aPedirAlMetro
*
#1
Tu sigue creyendote todo lo que te digan los CEOs ... asi sigues bien hypeado...
Posibles razones de la no publicación del modeloo:
1. El modelo es caro (25/125), no muy lejos de GPT-4.5, que se volvió comercialmente inviable. Menos probable, dadas las afirmaciones sobre Mythos.
2. Realmente les preocupa desatar el caos en ciberseguridad a nivel mundial.
3. Aún no tienen capacidad para ofrecerlo a gran escala.
4. Van a destilar rápidamente los resultados de acceso temprano de Mythos en un modelo más ligero, así que no tiene sentido lanzar el modelo grande cuando uno más eficiente en costes está a punto de llegar.
x.com/AIExplainedYT/status/2041600121922887961
7
K
68
#9
aPedirAlMetro
*
#7
Por no decir que...
OpenAI says its new model GPT-2 is too dangerous to release
news.ycombinator.com/item?id=47684326
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73
#13
rojo_separatista
*
#7
, ¿Sobre las vulnerabilidades encontradas por el modelo algunas ya reconocidas públicamente y parcheadas algo que decir?
x.com/FFmpeg/status/2041595801483264002
¡No mires arriba!
0
K
16
#14
aPedirAlMetro
*
#13
Amigo mio, Gemini, que es una mierda de modelo, esta haciendo
code reviews
en PRs de decenas de miles de empresas,
y encontrando vulnerabilidades en los mismos, cada dia.
.
Si que un modelo enfocado al desarrollo de software, encuentre vulnerabilidades, es algo que te impresiona... no se, que quieres que te diga... pues vale.
1
K
13
#16
rojo_separatista
*
#14
, por qué me hablas del modelo Gemini en este envío?
Vamos, que el nuevo modelo de Anthropic haya encontrado vulnerabilidades que lleveban allí 20 años en algunos de los softwares más utilizados del mundo no merece ningún comentario.
0
K
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#17
aPedirAlMetro
#16
Porque si Gemini lo hace, siendo una mierda de modelo, que lo haga un modelo de ultima generacion como Claude Mythos, es algo que deberias dar por sentado.
Joder, hay que epxlicartelo todo
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K
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#12
XXguiriXX
*
Esta vez tengo que sacar cara por la IA y decir que para revisiones de código son MUY buenas, nada que ver con generación de código y peor, arreglar bichos. Antes este tipo de herramientas costaban de 2000 pavos por mes para arriba. No sé cuál será el precio de las herramientas de revisión de código basadas en IA, pero asumo que es mucho menor.
0
K
12
#15
vviccio
*
La lentitud de los sistemas operativos de MIcrosoft es por todo el spyware que meten. A medida que los procesadores son más rápidos aumentan la carga del spyware y así tienes que actualizar el equipo cada cierto tiempo para cumplir con las especificaciones técnicas del nuevo spyware de los nuevos güindous.
0
K
11
#2
chochis
¿Salen muy caros los tokens?
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#3
rojo_separatista
#2
, ha encontrado varios bugs de día cero en software puntero y por eso están actuando responsablemente. Pero sigamos con la cantinela que todo es hype y mentira para engañar a los inversores y que no hay nada de sustancia detrás que esto vende más.
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K
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#4
ur_quan_master
#3
software puntero es c y c++, no ?
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#5
aPedirAlMetro
#4
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#8
Hynkel
#4
Puntero a null.
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#11
tul
#4
debe referirse al bug en telnet que encontraron el otro dia
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#6
pedrobotero
*
Sobre lo que comenta
#3
Juntos estos dos tuits se explica mejor
x.com/XMihura/status/2041625566244434261
x.com/FFmpeg/status/2041595801483264002
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K
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#18
rystan
Nuestra IA es tan tan taaaan potente que da miedo y no la podemos usar.
Es un punto superior a lo de que el siguiente modelo será la hostia.
El caso es que si lo usan es porque todavía pueden engañar a alguien.
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K
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Siganme para más consejos de ciberseguridad y hacking tips.
Posibles razones de la no publicación del modeloo:
1. El modelo es caro (25/125), no muy lejos de GPT-4.5, que se volvió comercialmente inviable. Menos probable, dadas las afirmaciones sobre Mythos.
2. Realmente les preocupa desatar el caos en ciberseguridad a nivel mundial.
3. Aún no tienen capacidad para ofrecerlo a gran escala.
4. Van a destilar rápidamente los resultados de acceso temprano de Mythos en un modelo más ligero, así que no tiene sentido lanzar el modelo grande cuando uno más eficiente en costes está a punto de llegar.
x.com/AIExplainedYT/status/2041600121922887961
OpenAI says its new model GPT-2 is too dangerous to release
news.ycombinator.com/item?id=47684326
x.com/FFmpeg/status/2041595801483264002
¡No mires arriba!
Si que un modelo enfocado al desarrollo de software, encuentre vulnerabilidades, es algo que te impresiona... no se, que quieres que te diga... pues vale.
Vamos, que el nuevo modelo de Anthropic haya encontrado vulnerabilidades que lleveban allí 20 años en algunos de los softwares más utilizados del mundo no merece ningún comentario.
Joder, hay que epxlicartelo todo
Juntos estos dos tuits se explica mejor
x.com/XMihura/status/2041625566244434261
x.com/FFmpeg/status/2041595801483264002
Es un punto superior a lo de que el siguiente modelo será la hostia.
El caso es que si lo usan es porque todavía pueden engañar a alguien.