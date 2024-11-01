Ciudadanos de Texas reciben la primera acusación de terrorismo antifascista [ENG]

«Por primera vez en la historia: el FBI ha detenido a extremistas violentos anarquistas alineados con Antifa y se han presentado cargos por terrorismo por el ataque del 4 de julio contra el ICE en Prairieland, Texas», escribió el director del FBI, Kash Patel, en X.
| etiquetas: texas , antifascismo , eeuu , acusación
¿No les ha dado por pensar que "antifa" se refiere a "antifascismo", la misma idea conta la que Estados Unidos luchó durante la II Guerra Mundial y que abanderaron como sus mayores defensores?
Es que me recuerdan al meme de la Guardia Civil sacando una careta de Guy Fawkes para no detener a alguien de Anonimous...