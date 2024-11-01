edición general
Ciudadanos de Texas reciben la primera acusación de terrorismo antifascista [ENG]

«Por primera vez en la historia: el FBI ha detenido a extremistas violentos anarquistas alineados con Antifa y se han presentado cargos por terrorismo por el ataque del 4 de julio contra el ICE en Prairieland, Texas», escribió el director del FBI, Kash Patel, en X.

Mark_
¿Pero en serio siguen creyendo que existe una organización que se llama "Antifa" liderada por algún oscuro turbocomunista que organiza manifestaciones en Estados Unidos?

¿No les ha dado por pensar que "antifa" se refiere a "antifascismo", la misma idea conta la que Estados Unidos luchó durante la II Guerra Mundial y que abanderaron como sus mayores defensores?

Es que me recuerdan al meme de la Guardia Civil sacando una careta de Guy Fawkes para no detener a alguien de Anonimous...
Tx4
#1 La idea es "crear un enemigo interno" al que culpar de los problemas y las desgracias provocadas por los recortes y justificar nuevas medidas de represión y control.
Mark_
#2 correcto. Pero en eso Estados Unidos es un experto. Desde tiempos inmemoriales.
la_gusa
Pero los que asaltaron el Capitolio esos indultado. Vaya distopia
