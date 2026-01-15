edición general
Ciudadano israelí es detenido por encender fuego en Chile, en el Parque Torres del Paine

Ciudadano israelí es detenido por encender fuego en Chile, en el Parque Torres del Paine

Según la información de Radio Biobío, la situación se produjo en el sector del campamento Dickson, y fue detenido dado que dicho lugar no está habilitado para el uso de fuentes de calor. La situación fue alertada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de análisis fotográfico en la zona, lo que provocó la detención del sujeto.

10 comentarios
Comentarios destacados:    
security_incident #3 security_incident *
Ciudadano no. Puto colono supremacista gasta oxígeno. Material de abono para plantas experimentales.
4 K 42
#4 Robe7064
#3 @admin ¿se permite este tipo de comentarios tan gratuitos?
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Si te preguntas como empezó el nazismo, es en este tipo de comentarios como el de #4 por señalar a los nazis
0 K 20
#9 Robe7064
#5 Veamos. Un israelí del que no sabemos la identidad hace desmanes en las Torres del Paine. Sale en CNN. Se publica en Menéame. Alguien que pareciera ser español por el modo de escribir comenta una barbaridad contra un desconocido, entiendo que motivado por su nacionalidad. Yo pregunto si eso se permite y tú sales con que el nazismo empezó con conentarios como el mío
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue *
#9 Claro mira lo que están haciendo en #2 es literalmente los nazis y tú dices que no se puede señalar a los nazis... pues así empezó el nazismo
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Los israelíes están montando una revolución violenta en Irán, un genocidio en Gaza, prendiendo fuego a Argentina y Chile.
1 K 32
#6 Robe7064
Un clásico del verano en las Torres del Paine. Al menos a este lo detuvieron. Ojalá le pongan una buena multa y prohibición de entrar a los parques nacionales.
1 K 22
Guanarteme #8 Guanarteme
Y en el apartado de noticias cíclicas:
- La natalidad en caída libre
- Unos jalados se bañan en un río helado de Europa del Este
- En Burgos hace frío en invierno
- En Sevilla hace calor en verano
- Un israelí detenido por hacer fuego en Torres del Paine
- La tomatina
-....
1 K 22
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
PP y Vox recortan en bomberos en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana y luego llegan incendios o cosas peores, Vox es Israel. En Argentina ocurre igual, recortan en bomberos y llegan incendios.

Ahí hay un patrón de comportamiento
0 K 20
#7 Kuruñes3.0
Blablbla todos me odian blablabla antisemitas.
0 K 7

