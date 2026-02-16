edición general
El CIS pronostica una subida del PSOE, que se queda 9,7 puntos por encima del PP

El PSOE sería el partido más votado si hoy se celebraran elecciones generales, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero publicado este lunes. Los socialistas obtendrían un 32,6% de los votos, 0,9 puntos más que en el estudio de enero. El PP cae una décima respecto al mes anterior y se sitúa en el 22,9% del voto. Vox se afianza como tercera fuerza del Congreso y suma 1,2 puntos, y conseguirían el 18,9% de los votos, a cuatro puntos de los populares.

Comentarios destacados:    
#3 Alcalino
No es que el PSOE haya subido.

Es que el PP ha abandonado "el centro", y se han convertido en los teloneros de VOX
#14 vGeeSiz
#3 espera te reescribo

No es que el PSOE haya subido.

Es que el CIS hace un ejercicio de fantasía y manipulación
#21 Alcalino
#14 niegas que el PP ahora son los teloneros de VOX ?
#22 vGeeSiz
#21 totalmente, el PP es el original y VOX aspira a ocupar el espacio que tiene hoy el PP

Si, lo niego, tu análisis es más de proyección de fobias, que de realidad
#26 Archaic_Abattoir
#14 Yo creo que la estrategia del PSOE nacional es dejar que las autonomías las gane el pp para luego ganar las nacionales con el voto del miedo, de ahí estos resultados a nivel nacional.
ostiayajoder #27 ostiayajoder
#26 Yo ta.poco tengo duda....

Esta dejando q le castiguen en las CCAAs....
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
subida cual cobete despegando
#13 vGeeSiz
el CIS también pronostica que Pedro Sánchez y el PSOE, ganarán la champions, el mundial de futbol, Eurovisión aunque no se presente y los estados de Arkansas y Ohio
#19 trasparente
Yo tampoco me creo esto, igual que no me creo el sondeo que sacó ayer La sinRazon, pero si que os digo que, en las últimas generales, uno de los que más se acercó al resultado final fue el CIS, mucho más que los sondeos de los medios de derechas que ponían al PP a tiro de piedra de la mayoría absoluta. Si no os lo creéis, buscad en la hemeroteca o, más fácil, preguntad a la IA.
sat #25 sat *
#19 Da igual compañero, es más fácil decir que el CIS miente que es lo que toda la propaganda mediática pepesuna siempre dice. La realidad es que si comparas los datos de predicciones anteriores con datos reales, no se desvía tanto.

Si hay unas generales y a la derecha no le da para gobernar, directamente implosionan. Esta gente no concibe otros 4 años sin meter sus garras en lo público.
ombresaco #11 ombresaco
#8 A la forma de contarlo.
- A dice una mentira X.
- B distribuye esa mentira (esparce bulos)
- C publica que A dice X (no miente, pero puede esparcir bulos)
- D publica que A es un bulero porque dice X. (desmiente bulos, pero se podría entender que está esparciendo el bulo X).

La linea entre C y D es difícil
ombresaco #7 ombresaco
#5 También es una forma de difundir bulos sin mentir.
"ombresaco dice que hay un estudio que demuestra que los calvos pelirrojos reciben más multas de tráfico"
taSanás #8 taSanás
#7 entonces que sea bulo es una apreciación personal? Da igual de donde salga el dato, que credibilidad tenga?
Es el cis, es bulo? Entonces a qué no podría llamársele bulo?
JohnnyQuest #10 JohnnyQuest
Menuda banda de minions…
#20 perica_we
están usando el CIS para mentir a toda España. con fines partidistas/personsalistas.
taSanás #2 taSanás *
Mola el voto de “bulo” xD
ombresaco #4 ombresaco
#2 lo cual es curioso, porque la noticia "el CIS pronostica..." es absolutamente cierta. Otra cosa es la veracidad de los datos del CIS, pero elpais dice la verdad
taSanás #5 taSanás
#4 así semos en menéame, el ansia por tirar las noticias nos arrastra
GeneWilder #15 GeneWilder *
#4 El País da pábulo a un bulo del CIS.
#24 Brutomecanico
Alguien de aquí quiere recordar lo que pasó en las últimas elecciones?
#6 Tilacino
Siempre se critica al CIS pero salvo que mienta de manera descarada, inventándose los datos, se basa en encuestas, y si la gente es tan troll para decir una cosa y votar la contraria no es culpa del CIS.
Y esto es extensible a cualquier encuesta, no vale más que los datos que utilices.
Quel #9 Quel
#6 Una de las mayores virtudes de un estadista es que; de unos mismos datos, te puede sacar la conclusión que quieras.
Todo es cuestión de como haces las cuentas con esos datos.
#23 MarlonBlando *
#9 un estadístico dle.rae.es/?m=form&w=estadístico no es un estadista dle.rae.es/?m=form&w=estadista

agradeceria que alguien me dijera cómo hacer un enlace como $DEITY manda
Andreham #12 Andreham
#6 A mi me cabrea por una parte que se gaste el dinero en estas burdas mentiras y por otro el daño que hace a la estadística como ciencia y al CIS como institución.

Y como dice Quel, soy plenamente consciente de que un estadista puede decir una cosa y la contraria con los mismos datos.
#16 Tensk
#6 No tiene que inventarse los datos. Sólo tiene que cocinarlos a su gusto.
