El CIS pronostica una subida del PSOE, que se queda 9,7 puntos por encima del PP

El PSOE sería el partido más votado si hoy se celebraran elecciones generales, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero publicado este lunes. Los socialistas obtendrían un 32,6% de los votos, 0,9 puntos más que en el estudio de enero. El PP cae una décima respecto al mes anterior y se sitúa en el 22,9% del voto. Vox se afianza como tercera fuerza del Congreso y suma 1,2 puntos, y conseguirían el 18,9% de los votos, a cuatro puntos de los populares.