Las cinco formas en que Trump podría intentar dar un golpe de Estado, según el experto en fascismo Timothy Snyder [ENG]

La principal preocupación de Trump es preservar su propio bienestar y su poder, gran parte de los cuales perdería si los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes, algo que parece estar a punto de suceder. Es evidente que a Trump no le inquieta en absoluto interferir en las elecciones: ya intentó invalidar las elecciones presidenciales de 2020 y ha planteado la posibilidad de cancelar las elecciones de mitad de legislatura. Más recientemente, ha intentado impulsar una legislación que restringiría severamente el voto, conv