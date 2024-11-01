Las cinco formas en que Trump podría intentar dar un golpe de Estado, según el experto en fascismo Timothy Snyder [ENG]

La principal preocupación de Trump es preservar su propio bienestar y su poder, gran parte de los cuales perdería si los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes, algo que parece estar a punto de suceder. Es evidente que a Trump no le inquieta en absoluto interferir en las elecciones: ya intentó invalidar las elecciones presidenciales de 2020 y ha planteado la posibilidad de cancelar las elecciones de mitad de legislatura. Más recientemente, ha intentado impulsar una legislación que restringiría severamente el voto, conv
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Según la nosécuantos enmienda no se puede presentar más veces.
Éste directamente piensa en perpetrarse. Si de él depende, no habrá elecciones nunca más.
Trump podría argumentar que una guerra en curso requiere mano firme. George W. Bush se valió de este argumento —que pasa por alto si merecía la pena iniciar la guerra en primer lugar y si los responsables están cualificados para librarla— para ganar las elecciones presidenciales de 2004. Por el contrario, Trump tendría que recurrir a él para cancelar unas elecciones o anular los resultados.
Esa es la 7
www.meneame.net/story/encuesta-estadounidenses-les-preocupa-trump-conf
Pero creo q le rinde más pasar el brown a otro y desaparecer...
Esta idea no es mala (para él, claro)
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