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Las cinco formas en que Trump podría intentar dar un golpe de Estado, según el experto en fascismo Timothy Snyder [ENG]

La principal preocupación de Trump es preservar su propio bienestar y su poder, gran parte de los cuales perdería si los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes, algo que parece estar a punto de suceder. Es evidente que a Trump no le inquieta en absoluto interferir en las elecciones: ya intentó invalidar las elecciones presidenciales de 2020 y ha planteado la posibilidad de cancelar las elecciones de mitad de legislatura. Más recientemente, ha intentado impulsar una legislación que restringiría severamente el voto, conv

| etiquetas: trump , posibilidades , golpe estado , formas
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Connect #2 Connect
Yo creo que Trump sabe que no va a volver a ser presidente y por eso está de vuelta de todo. Se la sopla ya todo y por eso esas idas de olla.
5 K 75
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Según la nosécuantos enmienda no se puede presentar más veces.
0 K 19
el_Tupac #13 el_Tupac
#5 ¿Presentarse?

Éste directamente piensa en perpetrarse. Si de él depende, no habrá elecciones nunca más.
2 K 28
Battlestar #14 Battlestar
#2 Lo que viene a ser pa lo que me queda en el convento me cago dentro de toda la vida.
0 K 10
#16 username
#2 debería saberlo desde el principio, ni se puede ser presidente más de dos veces en USA
0 K 11
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El primer escenario no es descartable, los otros, parecen más complejos.

Trump podría argumentar que una guerra en curso requiere mano firme. George W. Bush se valió de este argumento —que pasa por alto si merecía la pena iniciar la guerra en primer lugar y si los responsables están cualificados para librarla— para ganar las elecciones presidenciales de 2004. Por el contrario, Trump tendría que recurrir a él para cancelar unas elecciones o anular los resultados.
1 K 30
karakol #9 karakol
#1 Una mano firme es lo primero que me viene a la cabeza cuando hablamos de Trump manejando una guerra. :shit:
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
6 - Asalto al Capitolio
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HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#6

Esa es la 7 xD
0 K 19
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
Podría...

Pero creo q le rinde más pasar el brown a otro y desaparecer...
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Al final me da que tendrá un accidente...
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elTieso #8 elTieso
Su índice de aprobación está alrededor del 36%, solo ganará dando un golpe de estado.
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amouseonmars #10 amouseonmars
Encima dándole ideas... si la única ventaja (y problema) es que es imbécil.
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#3 mbcn
Yo creo que en las próximas elecciones de 2028 este hombre está ya más seco que la mojama
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menéame