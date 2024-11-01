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Cinco claves para explicar la reforma de la Constitución que blindaría el aborto, una modificación que exige el 'sí' del PP
Hasta ahora, los de Alberto Núñez Feijóo se han negado a apoyar la pretensión del Gobierno de coalición: 'Que no cuenten con nosotros'.
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:
aborto
,
derecho
,
constitucion
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#1
Esteban_Rosador
*
Relacionada
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-este-martes-blindaje-derecho-ab
El PP está lanzado disputando el voto ultracatólico con Vox. Está atado de pies y manos. Cuando la extrema derecha y la derecha extrema gobiernen en coalición, el derecho al aborto y a la eutanasia serán los primeros que perdamos.
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#7
konde1313
#1
Eso si logran una mayoría para gobernar en coalición. De momento, esto les demostrará a las españolas a que si gana la derecha pueden perder el derecho al aborto libre y gratuito. Mientras quienes se lo quitan se van a Londres, como tiene costumbre.
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#8
Alakrán_
*
#6
Está propuesta de modificación tiene más fines políticos que otra cosa. Si el PP lo acepta disgusta a parte de su electorado, si no lo hace disgusta a otra parte (más pequeña) y ese hecho se usa como ariete para las más que probable próximas elecciones.
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#9
Feindesland
#8
Sí, debe de ser algo de eso. Trileros y tal. Bueh...
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#10
Raziel_2
#8
Por supuesto que tiene fines políticos, obligar a que se blinden los derechos y quienes estén en contra que sean consecuentes y dejen de jugar a la ambigüedad.
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#11
ipanies
#8
Los 200 euros por hijo más la posibilidad de jubilación anticipada con relevo para los funcionarios más está noticia me hace pensar que el perro está preparando un adelanto electoral... Es un puto animal político, además de un mentiroso, pero joder como maneja el asunto el colega!!!!
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K
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#15
Alakrán_
#11
Yo creo que el adelanto está cerca. Sánchez querrá capitalizar el rédito político recogido en las últimas semanas.
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K
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#2
Milmariposas
Pasará lo que ha ocurrido hasta ahora: divorcio, ley matrimonio gay, etc. Votarán en contra pero se beneficiarán con todas las de la ley...
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31
#3
ipanies
#2
Si la organización delictiva no vota a favor no hay mayoría suficiente para modificar la constitución así que se van a tener que retratar... Veremos
3
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#5
alhambre
#3
Están en busca del voto cristofacha así que lo tienen ya decidido.
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#6
Feindesland
#3
Visto está. No hay por qué meter eso en la Constitución. ¿Cual es la necesidad?
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#14
aPedirAlMetro
*
#6
"Cual es la necesidad"
Blindaría el aborto
, lo pone en el titular.
Por si no sabes lo que significa "blindar": Protegería el derecho , haciéndolo algo permanente.
En mi opinión, todos los medios deberían acompañar los artículos de dibujitos, porque hay parte de la audiencia que claramente no sabe leer, o padece problemas de comprensión lectora.
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#4
alhambre
El aborto se blinda en la escuela, sacando la religión y dejando de normalizar que algunas personas quieran imponer leyes porque escuchan unas voces en su cabeza que se las dictan.
La fe no puede explicarse, hay que vivirla.
P.D. Esto es una crítica respetuosa con todas las creencias y personas que busca tender puentes de paz y amor entre opiniones distintas.
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#12
mikhailkalinin
#4
Hay muchos principios de vida que se traducen por "fe" No es lo mismo la fides, que la Imán, que la emunah. Ninguna de ellas demuestra que exista conciencia en un feto de tres meses.
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#13
MrBorji
#4
La religión debería ser actividad extraescolar.
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#16
reithor
El si del PP... Teniendo a Nati Díaz en Madrid con el antiabortismo por bandera de la libertad.
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www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-este-martes-blindaje-derecho-ab
El PP está lanzado disputando el voto ultracatólico con Vox. Está atado de pies y manos. Cuando la extrema derecha y la derecha extrema gobiernen en coalición, el derecho al aborto y a la eutanasia serán los primeros que perdamos.
Blindaría el aborto, lo pone en el titular.
Por si no sabes lo que significa "blindar": Protegería el derecho , haciéndolo algo permanente.
En mi opinión, todos los medios deberían acompañar los artículos de dibujitos, porque hay parte de la audiencia que claramente no sabe leer, o padece problemas de comprensión lectora.
La fe no puede explicarse, hay que vivirla.
P.D. Esto es una crítica respetuosa con todas las creencias y personas que busca tender puentes de paz y amor entre opiniones distintas.