Científicos logran introducir los genes de una ballena en una mosca

Hasta ahora, la longevidad de las ballenas boreales o de Groenlandia (Balaena mysticetus) era uno de los grandes misterios que albergaban los océanos. Este misterio se puso en entredicho durante mucho tiempo, ya que expertos del sector consideraban que no podía ser, que debía tratarse de errores en las mediciones, que las ballenas rara vez podían superar los 100 años. Hoy un experimento con genes de ballena y moscas ofrece resultados esperanzadores para combatir el cáncer.

comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Pues ya verás dentro de unos años queriendo dormir la siesta y teniendo una ballena cojonera dando vueltas por la habitación ... :roll:
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Han debido apachurrar bien esos genes para que quepan en una mosca 8-D

Si yo fuese mosca sería conspiranoico.
JanSmite #8 JanSmite
Ahora se llama moscallena… :shit: xD
#3 Tensk
Con saliva y paciencia...
Spirito #5 Spirito *
#3 Bueno, en ese caso sería un balleno a una mosca... que, oye, que todo puede ser.

Ya lo decía no sé quién: antes entrará un balleno en una mosca que un Zanahorio en el Reino de los Cielos. xD
#7 Tensk
#5 No veo que en el artículo mencionen si era balleno, ballena, ballene o ballenato.
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Una de dos: o ballena de pene pequeño o mosca de vagina grande.
#9 dagda
Cuando hagan el mosquito golden os vais a cagar, un mosquito con el apetito de un golden retriever. O el mosquito chihuahua, con la agresividad de un chihuahua
seguidorDeCristo #4 seguidorDeCristo
te nomino a mejor comentario del día y de la semana
