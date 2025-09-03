edición general
22 meneos
107 clics
Un científico ugandés conoce a la familia australiana que lo apadrinó cuando era niño

Un científico ugandés conoce a la familia australiana que lo apadrinó cuando era niño  

El emotivo reencuentro en Australia puso rostro una historia de solidaridad que comenzó hace casi tres décadas. Edward Kankaka, científico ugandés especializado en la investigación del VIH, se reunió el viernes con la familia australiana Anschau, quienes lo apadrinaron durante su infancia a través de un programa de patrocinio infantil. Cada mes el matrimonio le enviaba a Edward, huerfano, cartas de apoyo y fondos que le permitían acceder a educación, controles médicos y alimentación. Al cumplir los 18 también quisieron pagarle la universidad.

| etiquetas: solidaridad , doctor ugandés , familia australiana
20 2 0 K 463 actualidad
7 comentarios
20 2 0 K 463 actualidad
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Joder hacen falta más noticias así para compensar mierdas de genocidios, guerras y bulos.
Me uno al Gracias #0
7 K 73
rob #6 rob
#4 Efectivamente. Tienes toda la razón y mi humilde positivo.
1 K 17
fridita #2 fridita *
La historia de este encuentro y las imágenes me han conmovido. La familia lo hizo por solidaridad y justicia durante largos años. La cara de emoción del doctor Kankaka al conocerlos en persona lo dice todo.

Más información www.abc.net.au/news/2025-08-24/newcastle-family-meets-ugandan-child-sp
3 K 42
rob #3 rob *
#2 La he meneado porque me parece una historia emotiva y muy bonita.
#0 Gracias
2 K 25
fridita #5 fridita *
#3 #3 Alguno ya salta con lo de la gente de Bart pero es una historia real como la vida misma y que merece la pena compartir!

www.abc.net.au/news/2025-08-24/newcastle-family-meets-ugandan-child-sp  media
3 K 42
rob #7 rob
#5 No te preocupes. Así queda patente la mediocridad moral, por un puñado de "karma" de muchos usuarios de Menéame.
1 K 17
Torrezzno #1 Torrezzno *
Hoy en la gente de Bart. Hay una peli sobre unos indos que trata de algo asi
2 K 18

menéame