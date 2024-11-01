China es ridículamente barato  

Te llevamos a recorrer la increíble ciudad de #chongqing
y te mostramos por qué viajar aquí puede sorprenderte. Visitamos la famosa estación de metro Liziba, donde el tren atraviesa un edificio, probamos comida local a precios ridículamente bajos, cruzamos el majestuoso río Yangtsé en teleférico y te enseñamos nuestra habitación de hotel. Todo con precios reales para que veas lo económico que puede ser viajar por China.
