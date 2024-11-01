edición general
China es ridículamente barato

Te llevamos a recorrer la increíble ciudad de #chongqing y te mostramos por qué viajar aquí puede sorprenderte. Visitamos la famosa estación de metro Liziba, donde el tren atraviesa un edificio, probamos comida local a precios ridículamente bajos, cruzamos el majestuoso río Yangtsé en teleférico y te enseñamos nuestra habitación de hotel. Todo con precios reales para que veas lo económico que puede ser viajar por China.

#2 diablos_maiq
¿Tanto ha bajado el hachis? o_o
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Y más que va a bajar cuando construyan el túnel por el Estrecho :troll:
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Titulares de YouTube para simples.
FueraSionistasdeMeneame #5 FueraSionistasdeMeneame
Suficiente con 10 segundos de video ¿Chongqing la ciudad más poblada de China con 32 millones de habitantes? :palm: 32 millones tiene la municipalidad, que sería en España la provincia, una provincia de la extensión de Andalucía.
#6 petal
#5 deberían dejar que la IA que le haga los guiones
#7 Robe7064
#5 32 millones tiene la ciudad, tal como la definen los chinos. es.wikipedia.org/wiki/Municipios_bajo_jurisdicción_central_de_China#J
#1 petal *
españa es ridículamente cara. En 2026 un poco más.
Jakeukalane #13 Jakeukalane
Chongqing está al oeste del país. Está barato porque será algo rural
#10 petal *
China es ideal para el turista español (pobre).
Don_Pixote #8 Don_Pixote *
Paren las rotativas, la comida en puestos callejeros o pequeños restaurantes locales en China y Asia es barata!!!!!

( barata y bien rica, menos en India :-D )
RoterHahn #11 RoterHahn
#8
Te iba a votar positivo por tu comentario hasta que he leido el final. :clap:
En mi caso, en india comi de maravilla. 8-D
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#11 nah en todos los países se come bien

Solo que ahí tienes más papeletas de un anillo de fuego
#9 sliana
Como quien comprara pesos en diferentes planetas. Igual que sigues siendo gordo, sigues ganando una mierda comparado con lo que gana otra gente en tu propio país
