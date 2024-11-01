China revoluciona las construcciones con sus enormes burbujas inflables que recortan los plazos de las obras y el impacto ambiental

Las obras pueden ser un dolor de cabeza para los vecinos de la zona involucrada. Sin embargo, ahora China está transformando el sector de la construcción con una innovación que combina eficiencia, sostenibilidad y respeto al entorno urbano. Gracias a enormes burbujas inflables o cúpulas, se cubren por completo los sitios de obra, por lo que estas estructuras no solo reducen drásticamente la contaminación, sino que también acortan los plazos de ejecución y minimizan el impacto en las ciudades densamente pobladas.
| etiquetas: china , burbuja , impacto , ambiental , inflables
2) Obviamente el consumo brutal de aire acondicionado para esa burbuja. Es imprescindible porque el efecto invernadero es brutal.
3) Todo el ruído y polvo que no va fuera, se queda dentro. De nuevo mucha energía y filtros para quitar esa polución y a ver cómo se hace con los trabajadores.
Resumen, en caso de ser cierto, un consumo brutal de energía, ¿para qué?, con lo cual problema medioambiental (al contrario de lo que dice). Porque el aumento de velocidad no veo por donde se consigue.
Total, que yo voto fake. No me lo creo.
2) Obviamente el consumo brutal de aire acondicionado para esa burbuja. Es imprescindible porque el efecto invernadero es brutal.
3) Todo el ruído y polvo que no va fuera, se queda dentro. De nuevo mucha energía y filtros para quitar esa polución y a ver cómo se hace con los trabajadores.
Resumen, en caso de ser cierto, un consumo brutal de energía, ¿para qué?, con lo cual problema medioambiental (al contrario de lo que dice). Porque el aumento de velocidad no veo por donde se consigue.
Total, que yo voto fake. No me lo creo.
youtube.com/shorts/NqfWrqnx_o4?si=qUMu_fB83Xgl4O2z
1. Si no tiene escapes no hace falta demasiado, solo que la presion interna sea superior a la externa.
2. Consumo brutal?, pues como un edificio de tamaño similar.
3. En aquellos sitios donde haya mas polvo trabajaran con mascaras y donde no haya tanto no sera necesario. El ruido, lo mismo, se ponen tapones para trabajar donde haga falta
Y soltar que el personal miente así de primeras sin intentar comprobar si te estás columpiando.
Estarán contentos los chinos con los que trabajas si presentas esa actitud así por nada.
Aquí otro video, youtube.com/shorts/Jpi2CR2fv6Y mostrando también la catedral, que por causa de tu flame algunos en el hilo hasta dudan de su existencia
Que seguramente lo hicieron porque tenían que sacar mierda del terreno sin contaminar media ciudad
Y si.
Entre el caso real, y la foto del reportaje , hay un trecho largo
Ahora, la tecnología es real, tienes este vídeo en el mismo artículo:
x.com/i/status/1940204245946703890
En muchos países, igual no se utilizan burbujas inflables, pero sí que se utilizan carpas de tamaño mayor que la estructura a construir.
Obviamente con pilares, vigas y telas inmensas.
Es decir, la necesidad existe en construcción en ciudades y sólo hace falta mejorar la tecnología.
Me llama la atención que valores y negativices el envío como bulo simplemente porque no conozcas la tecnología y "te parezca" ciencia ficción.
Habría que verte a ti en la inquisición juzgando a Galileo por hablar del heliocentrismo.
«Sensores integrados monitorean constantemente la presión interna y la temperatura, mientras un sistema de ventilación garantiza la circulación de aire dentro de la estructura. De esta manera, el polvo queda contenido en su origen y no se dispersa hacia el exterior.»
Habría que estar ahí dentro trabajando. No sé lo que harán con el polvo.
No me lo creo
"El vídeo no es fiable como ejemplo real de construcción.
Probablemente es:
render conceptual, o
contenido generado con IA / montaje viral
La idea tiene base en tecnologías reales (membranas, estructuras neumáticas),
pero la aplicación que muestra no se usa en la práctica."
es.wikipedia.org/wiki/Catedral_del_Sagrado_Corazón_(Jinan)