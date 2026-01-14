China registra un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares en 2025 pese a los aranceles

China informó este miércoles de un superávit comercial récord de casi 1,2 billones de dólares en 2025, liderado por el auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses, ya que los productores buscan construir una escala global para defenderse de la presión sostenida de la administración Trump.
El impulso de los responsables políticos para que las empresas chinas se diversifiquen más allá del principal mercado de consumo mundial, centrando su atención en el Sudeste Asiático, África y Latinoamérica, ha protegido la economía frente a los a
De un pueblo agricultor hace 4 décadas a convertirse la segunda mayor economía del mundo (y será la primera con el tiempo)
Es lo que tiene tener un gobierno que mira estrategias a largo plazo para mejorar el pais.
En España votamos a partidos que promueven el turismo, el pelotazo urbanístico. No buscan industrializar a España
Yo flipo que todavía no existan unas oposiciones para poder optar a presidente de Gobierno, ministro, diputado, senador, juez del supremo o del constitucional.
Luego que los partidos elijan o "fichen" a quien les interese para ponerlos en sus listas, pero entre los elegibles deben estar los más preparados.
Funcionar en la segunda velocidad de un mundo de dos velocidades no es aceptable por las sociedades occidentales, por lo que los sistemas democráticos como los que conocemos hoy serán destruidos y tendremos otros sistemas