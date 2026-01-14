edición general
China registra un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares en 2025 pese a los aranceles

China informó este miércoles de un superávit comercial récord de casi 1,2 billones de dólares en 2025, liderado por el auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses, ya que los productores buscan construir una escala global para defenderse de la presión sostenida de la administración Trump.

El impulso de los responsables políticos para que las empresas chinas se diversifiquen más allá del principal mercado de consumo mundial, centrando su atención en el Sudeste Asiático, África y Latinoamérica, ha protegido la economía frente a los a

#3 omega7767 *
menuda paliza de estrategia económica le ha dado China al resto del mundo.

De un pueblo agricultor hace 4 décadas a convertirse la segunda mayor economía del mundo (y será la primera con el tiempo)

Es lo que tiene tener un gobierno que mira estrategias a largo plazo para mejorar el pais.

En España votamos a partidos que promueven el turismo, el pelotazo urbanístico. No buscan industrializar a España
makinavaja #5 makinavaja
#3 Es la parte buena de un sistema socialista... se mira por la comunidad, por el país... En un sistema capitalista cada uno intenta llenar su bolsillo lo mejor posible....
#6 Pitchford
#3 Pues sí, creo que el ejemplo de China está haciendo mucho daño a la democracia como forma óptima de gobierno.. Pero no hay que olvidar que la mayoría de gobiernos autocráticos no son tan exitosos, en gran medida por ser en paises mucho más pequeños, y el sacrificio de libertades que un gobierno autocrático casi siempre conlleva..
security_incident #7 security_incident *
#6 O se reforma la Democracia o acabaremos en un mundo de dos velocidades: China y el resto.

Yo flipo que todavía no existan unas oposiciones para poder optar a presidente de Gobierno, ministro, diputado, senador, juez del supremo o del constitucional.

Luego que los partidos elijan o "fichen" a quien les interese para ponerlos en sus listas, pero entre los elegibles deben estar los más preparados.

Funcionar en la segunda velocidad de un mundo de dos velocidades no es aceptable por las sociedades occidentales, por lo que los sistemas democráticos como los que conocemos hoy serán destruidos y tendremos otros sistemas
cocolisto #2 cocolisto
Vaya,vaya,así que los aranceles a quien afecta es a los que los ponen.Quien lo iba a decir.
#1 harverto
Ya dijimos por aquí que a Trump le acabarán poniendo una está gigante de oro en Pekín, Moscú, etc.
#4 Abril_2025
La que está liando Temu.
