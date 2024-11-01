edición general
China rechaza las amenazas arancelarias de Trump hacia los países que suministren petróleo a Cuba

El Gobierno de China ha expresado su solidaridad hacia Cuba y ha rechazado las nuevas amenazas del presidente de EEUU sobre su idea de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, calificando esas últimas medidas coercitivas de la Administración Trump como "prácticas inhumanas" que pueden privar a los cubanos de sus derechos. "China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y en el rechazo a la injerencia externa", ha reafirmado el portavoz de Exteriores en rueda de prensa.

#1 Pitchford
Probablemente China sea el único pais que se atreva a suministrarle petróleo a Cuba sin miedo a los aranceles de Trump. Bueno, y Corea del Norte quizá..
#2 Malinke
#1 creo que no lo hará.
