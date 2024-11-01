edición general
China promete medidas para promover el uso del yuan en todo el mundo

El Banco Popular de China apoyará el uso del yuan como moneda de financiación para las instituciones extranjeras y tomará medidas para abrir sus mercados financieros

karlos_
Medida numero uno y ultima: No hacer nada y dejar que Trump hable y haga cosas
mente_en_desarrollo
Por este tipo de cosas, se han "democratizado" países.

Sin ir más lejos, a Gadafi se lo cargaron por buscar una moneda africana.

No hay nada que pueda hacer más daño a EEUU que el dólar tenga alternativas reales.
Bueno... El camarada Trump puede hacer y hace casi el mismo daño.
Cehona
#4 Pero China no tiene narcotraficantes ni narcolanchas.
Leclercia_adecarboxylata
En mi cabeza China ya ha superado a EEUU y es el país número 1.
JackNorte
#2 Si solo fuera en nuestras cabezas , el pais mas cerrado y con mas numeros publicos para poder comprobar lo que es y porque.
JackNorte
Cada pais que acepte condiciones diferentes aunque sean mas favorables , sera democratizado por el hegemon actual , como ha ido sucediendo en el pasado cada vez que un pais escogia mal, democraticamente. Y eso no significa que China tenga el mejor sistema politico, tiene el mejor sistema economico global para ser el proximo hegemon.
Sin contar por supuesto que esas restricciones ha permitido sacar de la pobreza a cientos de millones. Quizas habria una manera mejor y mas rapida de hacer lo que…   » ver todo el comentario
gadish
Te han reducido el salario de troll otanista y estás molesto? xD
MPR
Lo mismo a Argentina le vendría bien alejarse del dólar a abrazar el yuan

Ahora mismo la dependencia de Argentina con EE. UU. es total y todo el mundo, especialmente sus vecinos, saben, porque lo han experimentado, que EE. UU. no es de fiar y tarde o temprano les hará la cama para sacar tajada.
Verdaderofalso
#9 su dependencia aumentará en 40000 millones si gana Milei xD
ElenaCoures1
Dictadura de mierda
