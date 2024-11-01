·
más visitadas
9478
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
7006
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
4787
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
3744
clics
La confesión de Trump ¿Quién manda en la Casa Blanca?
3564
clics
Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años
más votadas
349
Cómo un juez que luchó contra la corrupción acabó expulsado de la carrera judicial: así es la historia de Luis Acayro Sánchez
365
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
344
La madre de la niña que se suicidó en Sevilla denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta"
432
Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 y las redes estallan en tuits y memes: "Ya solo falta la medalla al trabajo a Santiago Abascal
667
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
14
meneos
16
clics
China promete medidas para promover el uso del yuan en todo el mundo
El Banco Popular de China apoyará el uso del yuan como moneda de financiación para las instituciones extranjeras y tomará medidas para abrir sus mercados financieros
china
yuan
karlos_
Medida numero uno y ultima: No hacer nada y dejar que Trump hable y haga cosas
9
K
134
mente_en_desarrollo
Por este tipo de cosas, se han "democratizado" países.
Sin ir más lejos, a Gadafi se lo cargaron por buscar una moneda africana.
No hay nada que pueda hacer más daño a EEUU que el dólar tenga alternativas reales.
Bueno... El camarada Trump puede hacer y hace casi el mismo daño.
1
K
29
Cehona
Pero China no tiene narcotraficantes ni narcolanchas.
0
K
15
Leclercia_adecarboxylata
En mi cabeza China ya ha superado a EEUU y es el país número 1.
1
K
27
JackNorte
Si solo fuera en nuestras cabezas , el pais mas cerrado y con mas numeros publicos para poder comprobar lo que es y porque.
0
K
12
JackNorte
Cada pais que acepte condiciones diferentes aunque sean mas favorables , sera democratizado por el hegemon actual , como ha ido sucediendo en el pasado cada vez que un pais escogia mal, democraticamente. Y eso no significa que China tenga el mejor sistema politico, tiene el mejor sistema economico global para ser el proximo hegemon.
Sin contar por supuesto que esas restricciones ha permitido sacar de la pobreza a cientos de millones. Quizas habria una manera mejor y mas rapida de hacer lo que…
» ver todo el comentario
0
K
12
gadish
Te han reducido el salario de troll otanista y estás molesto?
0
K
8
MPR
Lo mismo a Argentina le vendría bien alejarse del dólar a abrazar el yuan
Ahora mismo la dependencia de Argentina con EE. UU. es total y todo el mundo, especialmente sus vecinos, saben, porque lo han experimentado, que EE. UU. no es de fiar y tarde o temprano les hará la cama para sacar tajada.
0
K
8
Verdaderofalso
su dependencia aumentará en 40000 millones si gana Milei
1
K
28
ElenaCoures1
Dictadura de mierda
0
K
7
