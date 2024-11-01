edición general
13 meneos
37 clics
China prohíbe el burka y las barbas "anormales" en la provincia musulmana de Xinjiang [hemeroteca]

China prohíbe el burka y las barbas "anormales" en la provincia musulmana de Xinjiang [hemeroteca]

China ha prohibido las burkas, los velos y las barbas “anormales” en una provincia predominantemente musulmana en lo que afirma es una ofensiva contra el extremismo religioso.

| etiquetas: china , burka
11 2 3 K 125 actualidad
19 comentarios
11 2 3 K 125 actualidad
Gadfly #5 Gadfly
Putos fachas los chinos estos
2 K 28
powernergia #10 powernergia
#4 Exacto, China es una dictadura, que es lo que anhela Vox.

#5
1 K 21
#18 Toponotomalasuerte
#5 dictadura. Es una dictadura. Autoritarismo que te quiere decir como tienes que vestir.
0 K 10
#14 esbrutafio
#6 Es una noticia de 2017 cuando todavía existía el terrorismo integrista musulmán en la provincia. Las barbas "anormales" son una seña de identidad de los intolerantes islamistas. No se prohíben las barbas "normales"
Hoy el terrorismo integrista en China es un recuerdo lejano. Tal vez esas medidas funcionaron.

"Los separatistas y extremistas uigures trataron de dividir a una población que se ha caracterizado desde el principio de los tiempos por la coexistencia de…   » ver todo el comentario
1 K 23
joffer #2 joffer
Prohíbe ser musulmán y sus costumbres. Está bien? Está mal? Quién sabe...
1 K 15
#6 DonaldBlake
#2 Costumbren que discriminan (burka) contra costumbres nada dañinas (barbas anormales),
0 K 8
sotillo #7 sotillo
#2 La ultra religiosa son un peligro social y me da igual cualquier religión
0 K 10
Connect #4 Connect
Entonces VOX es como China? :troll:
0 K 12
sotillo #8 sotillo
#4 Seguro, se ve que esto es lo que ha impedido al Herrera irse a Somalia, está buscando plaza en China
0 K 10
alfre2 #11 alfre2 *
#4 ojo, alguno que otro en Vox aún luce barba. Será que quieren para los demás lo que no se aplicarían a sí mismos?
0 K 11
#17 Toponotomalasuerte
#4 exacto. Autoritarios que te dicen hasta como tienes que vestir.
0 K 10
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
¿Entonces con las barbas subnormales cero problema, no?
0 K 12
#16 Toponotomalasuerte
#3 deja a Abascal en paz. Que aquí no dijo nada.
0 K 10
alfre2 #12 alfre2
Por aquí no queríamos parecernos a China, cierto?
0 K 11
#9 DotorMaster *
Con esta medida, ser antiislam y antichina simultáneamente en España se pone un poco más complicado.
0 K 10
#19 Toponotomalasuerte
#9 si tienes las ideas claras no. Eso es solo cuando adoras a tus amos y líderes, como la derecha. Que aplauden el pacto del majestic y se rompe España cuando pactan los contrarios ... Se ofenden por contratos de la mujer del presidente en el año 2013, pero le dan mayoría absoluta a medina y luceño y a las comisiones de Quirón de la familia Ayuso sin dejar de aplaudir los contratitos de moreno bonilla se sanidad o los de Eulen de feijoo.

Esto es muy fácil. Ningun estado te puede obligar ni a creer en nada ni a vestir de ninguna forma. Por lo que está claro que está mal. Ves que fácil? Se llama capacidad crítica.
0 K 10
Giorgio_rosellini #13 Giorgio_rosellini
Esta me la se...

Cuando la barba de tu vecino Moha veas cortar... ^^
0 K 6

menéame