China mueve millones de toneladas de tierra y levanta la mayor infraestructura hidráulica del planeta Tierra

El de desvío de Agua de Yunnan es un ejemplo emblemático de esta ingeniería en proceso. El objetivo principal de esta infraestructura es llevar agua desde el río Jinsha, un afluente del Yangtsé, hacia el centro de la provincia de Yunnan, donde la escasez hídrica limita el desarrollo urbano, agrícola e industrial. 664 km de canales de agua, 612 km estan dentro de túneles subterráneos excavados a través de montañas. Componentes de ingeniería complejos: incluye 58 túneles, 25 sifones invertidos, 17 acueductos y 15 pasos de agua cubiertos