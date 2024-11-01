China ha plantado tantos árboles que ha convertido el desierto de Taklamakan en un sumidero de carbono

Durante décadas, el desierto de Taklamakan fue conocido como el “mar de la muerte”. Para frenar su avance, China impulsó en 1978 la Gran Muralla Verde. Un estudio en PNAS revela que la reforestación ha creado un sumidero de carbono: las zonas verdes registran hasta 2 ppm menos de CO₂. Con plantas "halófitas" resistentes al riego salino, el país completó en 2024 un cinturón de 3.046 km que estabiliza dunas y redujo las tormentas de arena de 150 al año a menos de 50.
Y esto se llama luchar contra el cambio climatico (ademas de reconocerlo)
Mientras el bloque colonizador Y RUSIA....
BTW ¿Como llevamos el Mercosur? Va llegando la modernidad europeda? La soja, bien. Gracias.
El titular habla de "plantar árboles en el desierto", pero el proyecto chino (y lo que miden los satélites) se centra en los márgenes y periferias del Taklamakán y el Gobi.
No está intentando convertir el centro del desierto en el Amazonas; están creando "cinturones verdes" para solucionar un problema humano: el desierto avanzaba comiéndose tierras de cultivo y ciudades enteras a base de tormentas de arena (desertificación). Es un proyecto de contención y restauración de zonas degradadas, lo cual sí es positivo.
Pero tengo curiosidad por saber qué condiciones tenían los trabajadores que han hecho esto
Diferente es convertir cultivos que antes eran bosques, en un lugar más verde y donde vuelva a florecer la biodiversidad. Que dicho sea de paso un cultivo es arrasar un terreno para que solo crezca una especie, la cultivada.