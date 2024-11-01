edición general
21 meneos
162 clics
China ha plantado tantos árboles que ha convertido el desierto de Taklamakan en un sumidero de carbono

China ha plantado tantos árboles que ha convertido el desierto de Taklamakan en un sumidero de carbono

Durante décadas, el desierto de Taklamakan fue conocido como el “mar de la muerte”. Para frenar su avance, China impulsó en 1978 la Gran Muralla Verde. Un estudio en PNAS revela que la reforestación ha creado un sumidero de carbono: las zonas verdes registran hasta 2 ppm menos de CO₂. Con plantas "halófitas" resistentes al riego salino, el país completó en 2024 un cinturón de 3.046 km que estabiliza dunas y redujo las tormentas de arena de 150 al año a menos de 50.

| etiquetas: china , plantar , árbol , desierto , taklamakan , sumidero , carbono
17 4 0 K 161 ciencia
12 comentarios
17 4 0 K 161 ciencia
Comentarios destacados:    
azathothruna #1 azathothruna
Me pregunto que dirian los xiougnu y los mongoles
Y esto se llama luchar contra el cambio climatico (ademas de reconocerlo)
Mientras el bloque colonizador Y RUSIA....
2 K 33
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 Convertir un desierto en un bosque es lo contrario a luchar contra el cambio climático.

BTW ¿Como llevamos el Mercosur? Va llegando la modernidad europeda? La soja, bien. Gracias.
2 K 39
Laro__ #7 Laro__
#2 No están "eliminando" el desierto, están blindando sus fronteras:
El titular habla de "plantar árboles en el desierto", pero el proyecto chino (y lo que miden los satélites) se centra en los márgenes y periferias del Taklamakán y el Gobi.
No está intentando convertir el centro del desierto en el Amazonas; están creando "cinturones verdes" para solucionar un problema humano: el desierto avanzaba comiéndose tierras de cultivo y ciudades enteras a base de tormentas de arena (desertificación). Es un proyecto de contención y restauración de zonas degradadas, lo cual sí es positivo.
8 K 87
#3 MADMax2
No digo que me parezca mal.
Pero tengo curiosidad por saber qué condiciones tenían los trabajadores que han hecho esto
0 K 10
Veelicus #9 Veelicus
#3 seguramente mejores que las de los trabajadores en los invernaderos de almeria
2 K 33
sotillo #12 sotillo
#3 No creo que sea peor que los que tenemos nosotros recogiendo fresas o trabajando en invernaderos y no se preocupa casi nadie
0 K 10
silvano.jorge #4 silvano.jorge
La foto es un poco trucha, ¿no?
0 K 10
Priorat #5 Priorat *
En los desiertos hay biodiversidad y cargarselos es cargarse especies. Lo que hay que hacer es no desertificar, por el mismo motivo, no convertir desiertos en bosques.

Diferente es convertir cultivos que antes eran bosques, en un lugar más verde y donde vuelva a florecer la biodiversidad. Que dicho sea de paso un cultivo es arrasar un terreno para que solo crezca una especie, la cultivada.
0 K 12
Veelicus #10 Veelicus
#5 el desierto sigue ahi, y su densidad de vida sigue siendo la misma, que se hagan bosques para evitar el avance del desierto me parece fantastico, en los arboles tambien viven animales.
1 K 19
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Viven en el futuro. Nah que va, nosotros que vivimos en el pasado.
0 K 11
FunFrock #11 FunFrock
2 ppm es mucho o poco? No puede entrar dentro del error de medición?
0 K 8

menéame