China se gastó 10.000 millones en petróleo que no necesitaba. Con Ormuz bloqueado, el puzzle por fin cobra sentido

Mientras en 2025 el mundo temía un exceso de oferta global, China se dedicó a comprar masivamente. El año pasado, China gastó 10.000 millones de dólares en comprar unos 150 millones de barriles extra que no necesitaba de inmediato, absorbiendo más del 90% del almacenamiento de crudo medible a nivel mundial. Apoyados en una nueva Ley de Energía que obliga al sector público y privado a mantener reservas, Pekín cuenta hoy con unas reservas estratégicas equivalentes a al menos 96 días de importaciones, según The Telegraph.

Priorat #5 Priorat *
Quisiera recordar que España tiene una reservas de petróleo de unos 90 días desde hace décadas. China empezó a hacer algo que normalmente todos los países ya hacen. En España estas reservas las gestiona CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petroliferos).

www.cores.es/es/seguridad-suministro/productos-petroliferos/reservas-c
celyo #20 celyo
#5 En Japón me pareció curioso que incluso tienen reservas de arroz guardadas para poder controlar los precios, dado que es un alimento base de su economía y muy arraigado en su cultura.
taSanás #1 taSanás
No dan puntada sin hilo….
sotillo #2 sotillo
#1 Es que los chinos van por delante de EEUU y en este caso, como poco 96 días por delante
taSanás #3 taSanás
#2 umm, eeuu problemas de stock de crudo no tiene. Desde que empezaron a hacer freaking, su intención con el crudo es joder al resto del mundo, no es quedárselo ellos, tienen reservas para aguantar cualquier estrangulamiento de oferta que, si quieren, estratégicamente pueda joder a muchos.

No son los 80
#6 Cuchifrito
#3 Desde luego freaking están haciendo a tope
ElmaEscobar #7 ElmaEscobar
#3 Freaking es lo que hacen cada vez que hablan sus lideres. Algo así :shit:, hay que desarrollar el concepto.

Está claro que quieren mantener el monopolio a base de fuerza.
sotillo #8 sotillo
#3 No lo discuto, pero en capacidad de producción eléctrica China dobla a EEUU y sigue teniendo mucho carbón, quiero referirme a que los que peor estamos somos los europeos
shake-it #10 shake-it
#3 Bueno, el petróleo extraído por fracking les cuesta mucha pasta a los EEUU porque su explotación es carísima. Por eso necesitan un petróleo mundial por encima de los 60 dólares, si no el fracking se va a la mierda. Un petróleo por debajo de 50 dólares obligaría a cerrar gran parte de sus extracciones de esquistos.
robustiano #26 robustiano
#10 No nos pongamos esquistos, lo usanos no le hacen ascos a nada con tal de joder a los chinos... :-P
shake-it #27 shake-it
#26 Cuñaaaoooo xD
StuartMcNight #12 StuartMcNight
#3 Va a estar precioso si EEUU decide nacionalizar las explotaciones petroleras y prohibirle a sus consorcios privados la venta de petróleo a precios de mercado.

Si pensabais que el colapso del imperio era cosa de un par de décadas… socializar la explotación de petróleo desarma el chiringuito en unos pocos años.
balancin #21 balancin *
#3 sobre lo de "EEUU jode al resto por petróleo".

Un cambio de régimen en Irán significa que China no va comprar petróleo a precio de saldo, cierto, pero un país rico como China no puede estarse beneficiando de que el pueblo iraní viva jodido.
Igual que se viene beneficiando de Rusia y se beneficiaba con Venezuela.

Cuando dices joder por petróleo, se puede extender esa visión fácilmente
angeloso #14 angeloso
#2 Bueno, EEUU invadió Venezuela para asegurarse el petróleo durante esta guerra.
Priorat #16 Priorat *
El problema es que hoy en día están en un circulo muy chungo. Si el petroleo es barato no ganan. Pero si es caro, hoy en día China ya se ha encargado de que todo lo que funciona con petróleo sea sustituible a eléctrico. Y la solar y eólica son las maneras más baratas de hacer electricidad. Así que si sube el precio lo que va a pasar es que nos electrificaremos más rápido. Y ese cambio es estructural. Ese consumo ya no va a volver aunque baje el precio.

Así que hagan lo que hagan la partida la tienen perdida. Por cierto, que la manera de que la pierdan ya la he dicho. Es todo eléctrico.
Cehona #18 Cehona
#16 Con el petróleo no solo se fabrican gasolinas, fabricas plásticos y fibras sintéticas, que es la base de sus industrias.
Priorat #19 Priorat *
#18 Si, con el 5% del consumo petrolero mundial. No con el 95% restante. Y si vamos a consumir solo el 5% el precio del petróleo es irrisorio. Y si no lo compras en un sitio, pues lo compras en otro. Y deja de ser estratégico porque lo hay en muchos países del mundo en exceso. Y desde luego si consumimos solo el 5% del petróleo que consumimos hoy, no será por fraking.

(Se estima que entre el 4 y el 6% del petróleo extraido se destina a estos otros, que no cambian en nada mi mensaje anterior)
Cehona #29 Cehona
#19 China podrá comprar petroleo en otros mercados ¿Cuales?
Los principales productores de petróleo en Asia se concentran mayoritariamente en Oriente Medio, liderados por Arabia Saudita, seguido por Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán, Catar, Siria, Baréin y Yemen.
Ahora mismo con el estrecho de Ormuz cerrado solo le queda, Omán, Arabia Saudi, aliados USA y Yemen.
Descartada Venezuela y continuamente neutralizados los barcos fantasma rusos, solo le queda la ruta terrestre más importante, el oleoducto Siberia Oriental-Océano Pacífico (ESPO), que conecta directamente con China.
celyo #24 celyo
#16 la cuestión es que pasará cuando haya una dependencia crucial de ciertos recursos y como la geopólitica actúe.

Ya se atisba una guerra por ciertos recursos, y puede ocurrir algo similar como ocurre con el crudo.
MorenoEnfurecido #22 MorenoEnfurecido
Aquí en España ya ha subido en las estaciones de servicio. Han hecho una subida preventiva, como los ataques de Israel sobre Irán. Pero ¡eh! Que malo es el Perro Xanchez, no los hijos de puta dueños de las empresas que suben ela gasolina con cualquier excusa, como los dueños de los supermercados... que cada trimestre baten records en beneficios mientras recortan en cantidades o suben precios de los productos por simple avaricia.
Cehona #9 Cehona
Desde el minuto uno que USA estaba negociando un acuerdo de paz, era cuestion de tiempo que atacaran. Solo necesitaban tiempo para reunir portaviones y aviones cisterna.
Lo hicieron en Gaza y lo han vuelto a repetir.
Ya no se engañan con un cuento chino a los chinos.
StuartMcNight #13 StuartMcNight
#9 El que saca el portaviones pa enseñar es un parguela.  media
tetepepe #4 tetepepe
Habrá que ir desterrando la frasecita esa de "nos han engañado como a los chinos".
GranTipo #11 GranTipo
#4 y sustituirla por nos comen
vendex #25 vendex
#4 Nos han engañado como a Europeos.

Mas "lore acurate" ahora mismo, con jardines incluidos y democracias ejemplares donde no puedes criticar Israel.
Bald #15 Bald
Seguramente China estaba informada del ataque bastante antes de que pasara. EEUU no haría nada de esto sin pactar o al menos poner al corriente a China antes para asegurarse de que no escale.
Tribuno #17 Tribuno
Según www.worldometers.info/es/petroleo/consumo-de-petroleo-por-pais/ China consume 16.370.536 de barriles al día. Con eso no aguantan ni 10 días. :wall:
Duke00 #23 Duke00
#17 Pero China también extráe petróleo. Tienes que restar la producción local al consumo para poder calcular lo que necesita importar por día.
Tribuno #28 Tribuno
#23 Correcto, la importación representa el 68% del consumo total, pero aún y todo con las reservas que pudieran tener no sé si llegarían a aguantar un mes.
