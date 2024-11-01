China se gastó 10.000 millones en petróleo que no necesitaba. Con Ormuz bloqueado, el puzzle por fin cobra sentido

Mientras en 2025 el mundo temía un exceso de oferta global, China se dedicó a comprar masivamente. El año pasado, China gastó 10.000 millones de dólares en comprar unos 150 millones de barriles extra que no necesitaba de inmediato, absorbiendo más del 90% del almacenamiento de crudo medible a nivel mundial. Apoyados en una nueva Ley de Energía que obliga al sector público y privado a mantener reservas, Pekín cuenta hoy con unas reservas estratégicas equivalentes a al menos 96 días de importaciones, según The Telegraph.