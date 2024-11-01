edición general
China se está comiendo el mercado del coche europeo. La salvación de Europa se llama Mercosur

Si bien ese acuerdo ha provocado la ira de los agricultores polacos, franceses y españoles -especialmente en Cataluña-, los industriales del automóvil, representados por la ACEA, son optimistas sobre sus perspectivas. Lo ven como una puerta de salida frente a una competencia china cada vez más dura y presente. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y cuatro países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay) fue aprobado por mayoría cualificada por los 27 Estados miembros el viernes 9 de enero.

Priorat #9 Priorat
Pero si en Mercosur los chinos llevan más tiempo vendiendo que en Europa.
nemeame #6 nemeame
Sacrificamos a los agricultores del sur que nos dan de comer y con escasos margenes de beneficios para que se sigan forrando los fabricantes de coches del norte. Así va la unión europea, cuesta abajo, sin frenos y cada día mas dependientes...
autonomator #3 autonomator
lo que sea por salvar la industria automotriz, espero que fabriquen volantes comestibles.
"Es el mercado amigo"
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Lo de siempre, tratados de libre comercio, para vender bienes de equipo alemanes e importar del sector primario. Pero vamos, si tienes problemas para venderlo aquí...
#1 omega7767
¿esto que significa, que sacrifican la agricultura del sur de europa para vender coches alemanes?
Noeschachi #5 Noeschachi
#1 Asi ha sido y asi será con cada acuerdo comercial. Con Marruecos o Sudáfrica lo mismo
#7 Grahml *
#1 Sí, por eso España debería tener su propia marca de automóviles como ya tiene por ejemplo Turquía con sus Togg xD.

Y así hacer la competencia en un mercado en el que España pudiera tener ciertas posibilidades como el sudamericano.  media
Suigetsu #8 Suigetsu *
#1 Sudamerica va a comprar los coches chinos ya que serán más baratos que los Alemanes.
Noeschachi #2 Noeschachi
Brasil ya es la tabla de salvación de marcas como Fiat o Volkswagen donde son los mas vendidos. Eso si, con producción local.
