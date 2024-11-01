China se está comiendo el mercado del coche europeo. La salvación de Europa se llama Mercosur

Si bien ese acuerdo ha provocado la ira de los agricultores polacos, franceses y españoles -especialmente en Cataluña-, los industriales del automóvil, representados por la ACEA, son optimistas sobre sus perspectivas. Lo ven como una puerta de salida frente a una competencia china cada vez más dura y presente. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y cuatro países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay) fue aprobado por mayoría cualificada por los 27 Estados miembros el viernes 9 de enero.