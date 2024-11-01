China endurece castigo contra el abuso sexual infantil con pena de muerte

El Tribunal Supremo Popular de China emitió una directiva que califica el abuso sexual infantil como un delito de extrema vileza y establece que, en los casos más graves, los responsables serán condenados a la pena de muerte sin posibilidad de reducción de condena, conmutación de penas ni indulgencia alguna.
| etiquetas: abuso sexual , menores , china , pena de muerte , delito
Mensaje para sus ricos
"tienes libre mercado, pero aqui nosotros mandamos"
Mensaje para ricos de otros lares
"aqui pueden hacer negocios, pero a la minima..."
Mensaje para sus ciudadanos
"no somos como los occidentales, aqui tenemos valores antiguos"
Mensaje para los ciudadanos del resto del mundo
"uds dejaron vivir mucho tiempo a epstein, aqui no"
Añado: estoy en contra de la pena de muerte, es una salida extremadamente facil que apenas compensa el daño producido por quienes son condenados a ella.
Y no vivir tranquilamente en una carcel hasta que le llegase una muerte en 1 minuto.
Politicos corruptos
Asesinos seriales
Infanticidas (no necesariamente son siempre violadores)