China endurece castigo contra el abuso sexual infantil con pena de muerte

El Tribunal Supremo Popular de China emitió una directiva que califica el abuso sexual infantil como un delito de extrema vileza y establece que, en los casos más graves, los responsables serán condenados a la pena de muerte sin posibilidad de reducción de condena, conmutación de penas ni indulgencia alguna.

19 comentarios
Comentarios destacados:    
Gry #2 Gry
Es un mensaje para Trump?
Supercinexin #4 Supercinexin
Los billonarios techies no podrán ir a China de vacaciones. Tendrán que ir a Israel.
Edheo #5 Edheo
#4 No es por nada, pero me da a mi que les van un poco más caucásicos a estos pederastas millonarios
Supercinexin #8 Supercinexin
#5 Pues anda que no hay pederastia por Asia... sobretodo por parte de occidentales viajando al continente para eso.
Edheo #9 Edheo
#8 Vaya, se nota que no estoy en las tendencias
Supercinexin #14 Supercinexin
#9 Ojalá fuera una tendencia, lleva siendo así desde que tengo uso de razón. Había hasta un caso en Austria, el tío aquel que tenía a su hija encerrada en el sótano de casa y teniendo nietos con ella, que cuando lo trincaron salieron mogollón de fotos suyas por Tailandia, Filipinas, etcétera, que se iba todos los años de turismo sexual a pillar a críos por ahí.
#11 lameth
#5 Tendrías que ver como está Filipinas del turismo sexual occidental.
azathothruna #6 azathothruna
Mensaje para sus ricos
"tienes libre mercado, pero aqui nosotros mandamos"
Mensaje para ricos de otros lares
"aqui pueden hacer negocios, pero a la minima..."
Mensaje para sus ciudadanos
"no somos como los occidentales, aqui tenemos valores antiguos"
Mensaje para los ciudadanos del resto del mundo
"uds dejaron vivir mucho tiempo a epstein, aqui no"
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
Si acaso que Trump no vaya por China no vaya a ser...

Añado: estoy en contra de la pena de muerte, es una salida extremadamente facil que apenas compensa el daño producido por quienes son condenados a ella.
#12 Dedalos *
#3 Claro que compensa, calcula quien se atreverá a ello y descarta reincidencias, por supuesto.
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#12 Alguien que comete un crimen de tal calibre deberia pasarse el resto de sus dias trabajando 12h al dia de sol a sol en una mina de sal a 40º a pico y pala hasta que la naturaleza siguiese su curso.

Y no vivir tranquilamente en una carcel hasta que le llegase una muerte en 1 minuto.
camvalf #19 camvalf
#13 Opino lo mismo. Soy mas democrático,se le entierra vivo y que se muera cuando quiera.
#17 Ovidio
#3 Yo estoy a favor
elsnons #7 elsnons
Pues ya lo sabéis , después no vengáis con el rollo de que no estaba enterado .
hazardum #10 hazardum
La razón me dice que la pena de muerte no esta bien, pero el corazón me dice que un abusador infantil, pues...., al hoyo.
#15 Garminger2.0
#10 El mayor problema de la pena de muerte son los errores judiciales, que los hay y siempre los ha habido. Si hubiera una certeza absoluta de que alguien es un abusador de niños, desde luego yo no sentiría mucha pena porque lo condenen a muerte. Peeeero.... cuánta gente ha acabado siendo condenada por algo que no ha hecho?
azathothruna #16 azathothruna
#15 asumiendo que se confirme el delito, otras faunas cabrian en ese hoyo
Politicos corruptos
Asesinos seriales
Infanticidas (no necesariamente son siempre violadores)
#18 alhambre
Aquí en España tenemos otra cultura. La de mirar a otro lado y seguir apoyando a la mayor organización encubridora de casos de abuso infantil del mundo, el vaticano.
#1 meneandotela
Malditos dictadores
