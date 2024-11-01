edición general
China empezó a sembrar estaciones de Metro en la nada más absoluta: 20 años después, las ‘ciudades fantasma’ le han dado la razón

China construyó estaciones de metro en zonas vacías para impulsar la creación de nuevos barrios, y 20 años después, lograron su objetivo.

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle *
Pues claro, dar TTPP a zonas alejadas del centro hace que la gente pueda ir al centro fácilmente por lo que pasan a ser zonas dónde está bien vivir.

Si el metro de Barcelona llegara más lejos estas zonas más alejadas mejorarían.

El problema está en los "20 años" que sin duda aquí serían muchos más... Las elecciones son cada 4 años y la memoria de la gente muy corta... Electoralmente es gastar dinero para nada... Quizás cuando acabe probablemente manden otros y hasta se lleven el mérito. No compensa.
Skiner #2 Skiner
Lo mismo que en España La macrourbanización de El Quiñón (Seseña) la proyectaron en medio de la nada y se quedo en 4 bloques en medio de la nada y la gente estafada :troll:
(es un ejemplo hay muchos más)
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 si el metro ya existiese antes de hacerla seguro que tendría mucha gente.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Esa no fue la urbanización que hizo el pocero.
