edición general
23 meneos
23 clics
Un periodista preguntó por qué Israel no reconstruye Gaza. Fue despedido (ENG)

Un periodista preguntó por qué Israel no reconstruye Gaza. Fue despedido (ENG)

Gabriele Nunziati, un reportero afincado en Bruselas que cubría la UE para la agencia de noticias romana Nova, declaró que recibió un aviso de despido apenas un mes después de convertirse en corresponsal.

| etiquetas: gabriele nunziati , gaza , despedido , israel , sionismo
19 4 0 K 250 actualidad
4 comentarios
19 4 0 K 250 actualidad
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Este es el principal problema de la humanidad actualmente desde mi punto de vista.

Cualquiera que se opone a su opresión, extorsnion, genocidio, fondo de inversión es asediado, estrangulado, despedido, asesinado.

Tucker Carlson señala como por decir que no quiere financiar las guerras israelíes han intentado despedir a toda la gente de su familia con estos metodos. Nick Fuentes (x.com/itsEFlyX/status/1984766985318838613 ) extrema derecha anti israel señala como pusieron fotos de su…   » ver todo el comentario
1 K 31
Foxdie #1 Foxdie
Qué pregunta más estúpida.
Porque aún no tiene listos a los colonos para ir ahí a "reconstruir"
1 K 21
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Jaja para que quieres saberlo?

Salu2
0 K 20
#4 sliana
Hacen periodismo ingenuo, desde el punto de vista de alguien que se cree las patrañas que cuentan los israelíes
0 K 7

menéame