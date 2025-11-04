edición general
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado

El senador del PP y mano derecha de Ayuso conecta con Risto Mejide en ‘Todo es Mentira’ y acaba protagonizando un momento cómico cuando intenta probar que los senadores sí trabajan ...

#1 Quillotro
De los creadores de "Se trabaja en el senado". LA semana que viene, no se pierdan... "La tierra es plana"
