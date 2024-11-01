edición general
13 meneos
70 clics
Las personas que ven vídeos sin auriculares en público suelen carecer de estas 7 cualidades básicas, según la psicología

Las personas que ven vídeos sin auriculares en público suelen carecer de estas 7 cualidades básicas, según la psicología

Ver a alguien reproduciendo vídeos o música sin auriculares en espacios públicos, como un tren silencioso, una sala de espera o un vagón donde la mayoría intenta leer o descansar, se ha convertido en una escena cada vez más habitual. Sin embargo, según diversos especialistas en comportamiento social, esta práctica va mucho más allá de la mala educación: suele evidenciar la ausencia de varias cualidades psicológicas básicas necesarias para convivir en espacios compartidos.

| etiquetas: vídeos sin auriculares , cualidades básicas
11 2 0 K 114 actualidad
7 comentarios
11 2 0 K 114 actualidad
sleep_timer #1 sleep_timer
1. Falta de autoconciencia
2. Déficit de empatía
3. Escaso control de impulsos
4. Baja conciencia social
5. Falta de respeto hacia los demás
6. Poca conciencia situacional
7. Ausencia de responsabilidad personal
3 K 41
andando #3 andando
#1 8. Dinero para unos cascos
2 K 30
Priorat #7 Priorat *
#3 Es difícil justificar eso sí tienes dinero para un móvil y no tienen 7,99€ para unos auriculares bluetooth.

Además no es obligatorio ver cosas con audio.

amzn.eu/d/do1CcpI
0 K 11
Escafurciao #4 Escafurciao *
Una buena mili :troll:, como al de arriba mia.
1 K 18
#6 Borgiano
Por mi experiencia yo diría que el "target" es otro, pero no lo pongo porque lleva strike directo.
0 K 8
alcama #2 alcama
Sí escuchas música sin auriculares eres Hitler
0 K 6
#5 torrrquemada
#2 Hitler no... más bien mosca cojonera.
0 K 7

menéame