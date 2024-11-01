Las personas que ven vídeos sin auriculares en público suelen carecer de estas 7 cualidades básicas, según la psicología

Ver a alguien reproduciendo vídeos o música sin auriculares en espacios públicos, como un tren silencioso, una sala de espera o un vagón donde la mayoría intenta leer o descansar, se ha convertido en una escena cada vez más habitual. Sin embargo, según diversos especialistas en comportamiento social, esta práctica va mucho más allá de la mala educación: suele evidenciar la ausencia de varias cualidades psicológicas básicas necesarias para convivir en espacios compartidos.