edición general
6 meneos
316 clics

En 2008 China instalaba estaciones de metro en medio de la nada. En 2025 hemos descubierto lo ingenuos que fuimos

En 2008 China instalaba estaciones de metro en medio de la nada. En 2025 hemos descubierto lo ingenuos que fuimos En las últimas semanas se ha movido un vídeo que demuestra que, cuando se trata de levantar construcción, China mira muy por delante de esos sagrados planes...

| etiquetas: china , estación de metro
5 1 1 K 40 actualidad
11 comentarios
5 1 1 K 40 actualidad
Comentarios destacados:    
Mediorco #8 Mediorco
Que malvados. Aquí construimos estaciones de tren y aeropuertos en medio de la nada, pero después no aparece ningún barrio
4 K 63
#1 Tailgunner
y por que somos ingenuos exactamente? Porque construyen el metro antes que la ciudad?
3 K 47
Eibi6 #2 Eibi6
#1 por que aquí facemos al reves{roll}
2 K 26
#4 Tailgunner
#2 qué ingenuidad la nuestra...
0 K 7
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#4 pensar las cosas antes de hacerlas está sobrevalorado.
Por eso es mejor el urbanismo tipo selva del ladrillazo español. En mi pueblo se han hecho calles años después de haber gente viviendo en bloques de nueva construcción
1 K 20
Eibi6 #6 Eibi6
#4 mucho mejor él modelo del Pocero que es él que triunfa por estos lares
0 K 9
#7 eipoc *
#1 porque estaba planificado. Aquí no sabemos lo que es eso y se enfocaban en criticarlo. Lo justo es que ahora la torta venga de vuelta.
1 K 16
#10 solojavi
#1 Supongo que es por los que se burlaban de los chinos que construyen estaciones donde no hay personas.
0 K 8
Ankor #9 Ankor
La falta de planificación enriquece a los de siempre. Las constructoras.
Una vez construido todo, se ha de volver a analizar, planificar la obra, levantar. Con el doble o triple precio si se hubiera hecho desde el momento de la planificación del barrio.
Casualmente, de los sitios donde mas le gusta hacer esto es en la Com de Madrid.
1 K 32
Eibi6 #11 Eibi6
#9 uff eso es muy relativo, más que a las constructoras en si a las grandes empresas rollo las de Florentino, Villar Mir.... A las constructoras "normales" más bien al reves, si él barrio tiene ya los servicios montados pueden pedir mucho más por los inmuebles que construyen
0 K 9
neo1999 #3 neo1999
Alucinante o_o
2 K 31

menéame