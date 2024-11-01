En 2008 China instalaba estaciones de metro en medio de la nada. En 2025 hemos descubierto lo ingenuos que fuimos En las últimas semanas se ha movido un vídeo que demuestra que, cuando se trata de levantar construcción, China mira muy por delante de esos sagrados planes...
Por eso es mejor el urbanismo tipo selva del ladrillazo español. En mi pueblo se han hecho calles años después de haber gente viviendo en bloques de nueva construcción
Una vez construido todo, se ha de volver a analizar, planificar la obra, levantar. Con el doble o triple precio si se hubiera hecho desde el momento de la planificación del barrio.
Casualmente, de los sitios donde mas le gusta hacer esto es en la Com de Madrid.