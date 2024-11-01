Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]  

Al principio no tenía ni idea de cómo de fuerte podía llegar a ser el vínculo entre un ser humano y una araña. Al principio me acercaba y se echaba para atrás así que me dispuse a empezar a ganarme su confianza a través del estómago. Para saber si estaba creando un vínculo con ella ideé un experimento. Cogí dos sillas y un puente de madera. Puse a la araña en una de las sillas y yo al otro lado. Si la araña atravesaba el puente recibiría una recompensa. Sin embargo, la araña lo sabía. Superada esta etapa el siguiente paso era conseguirle novio.