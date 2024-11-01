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China desarrolla antenas de "papel" para redes 5G en buques de guerra, revolucionando las comunicaciones navales [eng]

China desarrolla antenas de "papel" para redes 5G en buques de guerra, revolucionando las comunicaciones navales [eng]

Científicos chinos han creado antenas hechas de papel fotográfico recubierto con tinta de cobre, a un coste un 95% inferior, que podrían permitir el despliegue de la tecnología 5G en buques de guerra. Han sustituido las placas de circuito rígidas y caras por papel de 0,3 mm y tinta de cobre. El resultado es una "pegatina" 5G que cuesta un 95% menos que cualquier sistema convencional. China busca así una red "inagotable", si un componente se daña en combate se puede sustituir y conectar uno nuevo en minutos con un coste ridículo comparado.

| etiquetas: geoestrategia , suministro , consumo , economía , guerra
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11 comentarios
25 4 0 K 365 actualidad
GeneWilder #2 GeneWilder
De los inventores del papel...
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Malinke #7 Malinke
#2 ahora cogen los japoneses el invento de las antenas en papel y nos acavando conectando con los extraterrestres.
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alehopio #1 alehopio *
Otras fuentes:

news.laodong.vn/the-gioi/tau-chien-trung-quoc-co-the-duoc-lap-ang-ten-

La antena MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas) flexible, basada en papel, está diseñada específicamente para comunicaciones 5G a bordo de buques.

Su innovador diseño sustituye las costosas y rígidas placas base o sustratos convencionales utilizados en electrónica de alta gama por papel fotográfico brillante disponible comercialmente, de menos de 0,3 mm…   » ver todo el comentario
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alehopio #3 alehopio
Además de las antenas de papel, China ha anunciado otros hitos para competir con la infraestructura de SpaceX:

- Superando a Starlink en velocidad láser: Investigadores de la Universidad de Pekín lograron transmisiones láser desde 36,000 km de altura (órbita geoestacionaria) a 1 Gbps, superando la eficiencia de Starlink en distancias mucho mayores.

www.wionews.com/science/60x-further-5x-faster-china-just-shook-starlin

-…   » ver todo el comentario
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taSanás #5 taSanás
Ahora resulta que el problema para tener buenas comunicaciones en un buque de guerra es el precio de la antena xD
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Fariseo #9 Fariseo
#5 Bueno, el hecho de que sea fácil y rápido sustituirlas, siendo una "pegatina" incluso se podrían transportar varios repuestos,...en caso de dañarse parece una ventaja o eso tampoco?
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alehopio #11 alehopio *
#5 El coste altísimo de las antenas es lo que ha cegado al Ejército de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Mediante drones baratos han destruido las antenas valoradas en millones de dólares, que necesitarán meses en ser repuestas.

Con el invento chino: pones un palo, unos cables, una pegatina y ya tienes la antena repuesta de forma más barata que el propio dron.
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#4 albx
Como la historia de los bolígrafos en el espacio (que no sé si es real).

Los estadounidenses gastaron un pastón en diseñar un bolígrafo que funcionara en el espacio sin gravedad. Los rusos usaban un lápiz.
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#6 PerritaPiloto
#4 Es un mito. Nadie lleva un lápiz al espacio, porque desprende partículas de grafito y hay que afilarlo arrancando viruta. Lo dijo Pedro Duque en una entrevista.

El preguntaba donde podía comprar un bolígrafo y astronautas veteranos le dijeron que valía casi cualquier bolígrafo.
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#10 fremen11
Puede acabar en papel mojado.......
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#8 jaramero
Acabo de descubrir las tintas conductivas gracias a este meneo y se me ha abierto un mundo.

Gracias meneame!
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menéame