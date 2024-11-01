China desarrolla antenas de "papel" para redes 5G en buques de guerra, revolucionando las comunicaciones navales [eng]

Científicos chinos han creado antenas hechas de papel fotográfico recubierto con tinta de cobre, a un coste un 95% inferior, que podrían permitir el despliegue de la tecnología 5G en buques de guerra. Han sustituido las placas de circuito rígidas y caras por papel de 0,3 mm y tinta de cobre. El resultado es una "pegatina" 5G que cuesta un 95% menos que cualquier sistema convencional. China busca así una red "inagotable", si un componente se daña en combate se puede sustituir y conectar uno nuevo en minutos con un coste ridículo comparado.