China desarrolla antenas de "papel" para redes 5G en buques de guerra, revolucionando las comunicaciones navales [eng]

Científicos chinos han creado antenas hechas de papel fotográfico recubierto con tinta de cobre, a un coste un 95% inferior, que podrían permitir el despliegue de la tecnología 5G en buques de guerra. Han sustituido las placas de circuito rígidas y caras por papel de 0,3 mm y tinta de cobre. El resultado es una "pegatina" 5G que cuesta un 95% menos que cualquier sistema convencional. China busca así una red "inagotable", si un componente se daña en combate se puede sustituir y conectar uno nuevo en minutos con un coste ridículo comparado.
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La antena MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas) flexible, basada en papel, está diseñada específicamente para comunicaciones 5G a bordo de buques.
Su innovador diseño sustituye las costosas y rígidas placas base o sustratos convencionales utilizados en electrónica de alta gama por papel fotográfico brillante disponible comercialmente, de menos de 0,3 mm… » ver todo el comentario
- Superando a Starlink en velocidad láser: Investigadores de la Universidad de Pekín lograron transmisiones láser desde 36,000 km de altura (órbita geoestacionaria) a 1 Gbps, superando la eficiencia de Starlink en distancias mucho mayores.
www.wionews.com/science/60x-further-5x-faster-china-just-shook-starlin
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Mediante drones baratos han destruido las antenas valoradas en millones de dólares, que necesitarán meses en ser repuestas.
Con el invento chino: pones un palo, unos cables, una pegatina y ya tienes la antena repuesta de forma más barata que el propio dron.
Los estadounidenses gastaron un pastón en diseñar un bolígrafo que funcionara en el espacio sin gravedad. Los rusos usaban un lápiz.
El preguntaba donde podía comprar un bolígrafo y astronautas veteranos le dijeron que valía casi cualquier bolígrafo.
Gracias meneame!