China aplaude a España en su prensa oficial por "alinearse abiertamente" con el país y no "rendir pleitesía a EEUU"

"Uno de los momentos diplomáticos más sorprendentes de 2025 sin duda será la visita a China del Rey Felipe VI de España. Una prueba de que, mientras que la mayoría de los países europeos continúan rindiendo pleitesía a Estados Unidos, España se alinea abiertamente con China. Se trata de una traición a sus tradicionales alianzas, pero es una traición audaz e inteligente. Una gran decisión». Este es un extracto de una columna publicada hace unos días en uno de los medios más influyentes del gigante asiático.