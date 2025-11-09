edición general
China aplaude a España en su prensa oficial por "alinearse abiertamente" con el país y no "rendir pleitesía a EEUU"

"Uno de los momentos diplomáticos más sorprendentes de 2025 sin duda será la visita a China del Rey Felipe VI de España. Una prueba de que, mientras que la mayoría de los países europeos continúan rindiendo pleitesía a Estados Unidos, España se alinea abiertamente con China. Se trata de una traición a sus tradicionales alianzas, pero es una traición audaz e inteligente. Una gran decisión». Este es un extracto de una columna publicada hace unos días en uno de los medios más influyentes del gigante asiático.

bestiapeluda
Es de sentido común, así que me alegro. Hay que llevarse bien con la gente que quiere llevarse bien contigo y con la que puedes comerciar.
Nómada_sedentario
Y el inmundo publicando la noticia como si fuese algo negativo...xD
guillersk
#4 te llaman traidor y aplaudes .
Trigonometrico
#11 Traidor sería unirse a los enemigos de la patria, en este caso EEUU es amigo de Marruecos y le ofrece todo su apoyo en caso de conflicto con España. Entre otras muchas cosas.

Al igual que EEUU ha perjudicado a toda Latinaomérica durante décadas, y quien apoye en el subcontiniente a EEUU es también un traidor a su gente.
Scutarius
#11 ¿Somos traidores a un país que nos mete espías hasta en el CNI? Quién es el traidor?
HeilHynkel
Feijoo no va porque no quiere. xD
SantanaS
Europa ya comerciaba con China cuando EEUU no existía.
elgranpilaf
Se trata de una traición a sus tradicionales alianzas -> Pasamos de un amo a otro
j-light
#3 Los lazos de España y China son ciertamente anteriores.
elgranpilaf
#6 No si yo no digo que sea malo. Seguramente el mundo irá mejor con China al mando sustituyendo a los EEUU. Lo iremos viendo
j-light
#9 Por suerte o por desgracia, a España le toca el papel de vasallo da igual con quien, porque estamos en nuestra particular travesía del desierto. Pero tengo la sensación que los chinos nos respetan un poco más, quizás no mucho más, pero es que los EEUU nos toman a guasa.
elgranpilaf
#12 Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Está claro que a China le interesa más que a los demás paises les vaya bien porque su economía se basa en la exportación. Habrá que ver como se comportan cuando sean los que manden en el mundo. Y que conste que no defiendo a los terroristas yankees, al contrario, me alegro que ya caigan de una puñetera vez. Son el país que ha causado más muertes de toda la historia de la humanidad
bestiapeluda
#3 Estás confundido. Fortalecer relaciones comerciales no tiene nada que ver con la sumisión. China no pide sumisión, EEUU sí. Y EEUU se está descomponiendo, hay que buscar nuevas alianzas
marcotolo
vaya no noticia que se saca el inmundo de la manga para inducir chorradas a incautos,
ahora negociar libremente con socios con los que ya se ha tratado anteriormente,
saliendo rentable y confiable es noticia......
Asimismov
Esperemos que no la cague "el preparao".
Huaso
China es un socio bastante más fiable que USA. Para empezar tienen una buena cantidad de ciudadanos en nuestro país, viviendo, emprendiendo, arraigando…
China ha hecho inversiones enormes en infraestructura para potenciar el comercio con España y garantizar otra puerta de entrada a Europa.

Por contra USA mantiene Rota y Morón, y solo invierte en industria extractivista con mano de obra más barata que en otros países.

Obviamente ambos países crean lazos con España por conveniencia, pero hay uno cuantos grados de diferencia.
Cincocuatrotres
Pedro es un libertador
