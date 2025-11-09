China aplaude a España en su prensa oficial por "alinearse abiertamente" con el país y no "rendir pleitesía a EEUU"

"Uno de los momentos diplomáticos más sorprendentes de 2025 sin duda será la visita a China del Rey Felipe VI de España. Una prueba de que, mientras que la mayoría de los países europeos continúan rindiendo pleitesía a Estados Unidos, España se alinea abiertamente con China. Se trata de una traición a sus tradicionales alianzas, pero es una traición audaz e inteligente. Una gran decisión». Este es un extracto de una columna publicada hace unos días en uno de los medios más influyentes del gigante asiático.
Al igual que EEUU ha perjudicado a toda Latinaomérica durante décadas, y quien apoye en el subcontiniente a EEUU es también un traidor a su gente.
ahora negociar libremente con socios con los que ya se ha tratado anteriormente,
saliendo rentable y confiable es noticia......
China ha hecho inversiones enormes en infraestructura para potenciar el comercio con España y garantizar otra puerta de entrada a Europa.
Por contra USA mantiene Rota y Morón, y solo invierte en industria extractivista con mano de obra más barata que en otros países.
Obviamente ambos países crean lazos con España por conveniencia, pero hay uno cuantos grados de diferencia.