11
11
clics
11
clics
"China anuncia que tiene una cosecha de cereales tan grande que les permite ofrecer 500 kilos per cápita al año, hace no tanto era un país que pasaba hambre"
El gigante asiático afianza su autosuficiencia alimentaria y deja atrás las hambrunas del siglo XX, un hito que exhibe su poderío agrícola y tecnológico.
|
etiquetas
:
china
,
agricultura
9
2
0
K
110
actualidad
8 comentarios
9
2
0
K
110
actualidad
#2
marcotolo
quitando los hitos tecnologicos y estructurales,
tambien puede verse como la diferencia entre tener o no
una disuasion nuclear efectiva,
lo que da tiempo para poder desarrollarse sin tener que lidiar con paises agresores
2
K
31
#4
javi618
#2
Mira, como Corea del Norte.
0
K
10
#5
marcotolo
#4
pues mira ya llevan unos 20 años sin conflictos,
luego evidentemente ya depende de su ideologia,
siempre puedes acabar siendo como israel o corea de norte,
tener esa disuasion no quita que sus gobiernos esten podridos como estos dos casos
0
K
9
#6
javi618
#5
Ok, pero tu tesis de si tienes armas nucleares te puedes desarrollar no se sostiene, en Corea del Norte son pobres como ratas.
0
K
10
#7
marcotolo
#6
han desarrollado su tecnologia y desde que las tienen han vivido sin agresiones,
otra cosa es que decidan hacer con ese desarrollo y como sea su relacion con la propiedad privada
0
K
9
#8
DatosOMientes
#6
Te puedes desarrollar <> te desarrollas.
0
K
12
#1
candonga1
*
Ya podrán... a diferencia de nosotros, los chinos están comprando los abonos y el gasóleo a los rusos, directamente, sin sanciones ni intermediarios.
0
K
16
#3
bizcobollo
Aquí se oculta la sobreproducción para mantener los precios altos y especular. Y si hace falta se tira a la basura. Lo mismito.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
