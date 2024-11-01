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China acaba de estrenar su primer centro de datos bajo el mar con autonomía energética total. La idea tiene más sentido de lo que parece

China acaba de estrenar su primer centro de datos bajo el mar con autonomía energética total. La idea tiene más sentido de lo que parece

En la carrera de la IA, tener una sólida infraestructura de centro de datos para nutrirlos es esencial, pero antes hace falta energía para alimentarlo todo. Puede que Estados Unidos lidere la industria del chip (al menos, de los estratégicos), pero China le sigue de cerca a ritmo imparable y además, tiene la energía. Y ya está empezando a unir los puntos haciendo alarde de su poderío técnico e ingenio: ya tiene el centro de datos más grande del mundo, también es pionera en sumergirlos bajo el mar. Ahora ha dado una vuelta de tuerca con el prime

| etiquetas: china , centro de datos , ia
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9 comentarios
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placeres #3 placeres
No lo tiene. Es una idea feliz que al llevarla a la realidad está te golpea en la cara como ya lo comprobó microsoft.

Lo que salvas con refrigeración lo pierdes por falta de flexibilidad en cambiar componentes con problemas.

Igualmente la sal es una HP con elementos electrónicos, haciendo las tareas de mantenimiento complejas incluso con sistemas encapsulados.

Aprovechar sobrante de energía eolica lo puedes hacer en la costa igualmente.

Quizás los chinos hayan encontrado la solución pero hay tantos inconvenientes que me cuesta creer que pueda ser universal.
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mariKarmo #4 mariKarmo *
Cuando nos dejemos de guerras, de los gilipollas de la extrema derecha y sus mierdas de populismos que solo convencen a imbéciles, asentemos la cabeza y miremos a China diremos: coño! Y esta gente? Nos llevan décadas de ventaja!

Y entonces nos dirán: y ahola nos vái a comé los huevlos
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rogerius #8 rogerius *
#4 Si es en tortilla, con sus patatitas y su cebolla, vale. xD
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Con una capacidad planificada de 24 MW en dos fases, la primera ya está operativa: tiene una capacidad de 2,3 megavatios e incluye un centro de control terrestre, un módulo de datos vertical instalado bajo el mar y dos cables submarinos principales de 35 kilovoltios.

Estaba mirando a ver si era como el experimento de Microsoft en su día ... pues no, este parece bastante más gordo.
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DORO.C #5 DORO.C
Esto tiene más sentido que montar centros de datos en órbita.
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#1 Ovidio
Por lo menos la refrigeración la tienen resuelta
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#6 no_soy_un_bot
Yo solo digo que en galicia tenemos un agua bien fresquita, no nos quejamos si en cada playa nos ponen un trasto de estos
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#7 Sigo_intentandolo
No tiene ningún sentido... punto.
joder con los titulares...
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#9 JoshJash
Tiene sentido en cuanto a costes de refrigeración (igual que dentro de glaciares).
Eso sí, subes la temperatura de esa zona, pudiendo hacer un gran cambio en las especies que vivian en la zona y otros cambios inesperados que podrían venir.

Como decía, tiene sentido empresarial-económico, que te cargues el mar..no les suele importar mucho
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menéame