China acaba de estrenar su primer centro de datos bajo el mar con autonomía energética total. La idea tiene más sentido de lo que parece

En la carrera de la IA, tener una sólida infraestructura de centro de datos para nutrirlos es esencial, pero antes hace falta energía para alimentarlo todo. Puede que Estados Unidos lidere la industria del chip (al menos, de los estratégicos), pero China le sigue de cerca a ritmo imparable y además, tiene la energía. Y ya está empezando a unir los puntos haciendo alarde de su poderío técnico e ingenio: ya tiene el centro de datos más grande del mundo, también es pionera en sumergirlos bajo el mar. Ahora ha dado una vuelta de tuerca con el prime
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Lo que salvas con refrigeración lo pierdes por falta de flexibilidad en cambiar componentes con problemas.
Igualmente la sal es una HP con elementos electrónicos, haciendo las tareas de mantenimiento complejas incluso con sistemas encapsulados.
Aprovechar sobrante de energía eolica lo puedes hacer en la costa igualmente.
Quizás los chinos hayan encontrado la solución pero hay tantos inconvenientes que me cuesta creer que pueda ser universal.
Y entonces nos dirán: y ahola nos vái a comé los huevlos
Estaba mirando a ver si era como el experimento de Microsoft en su día ... pues no, este parece bastante más gordo.
joder con los titulares...
Eso sí, subes la temperatura de esa zona, pudiendo hacer un gran cambio en las especies que vivian en la zona y otros cambios inesperados que podrían venir.
Como decía, tiene sentido empresarial-económico, que te cargues el mar..no les suele importar mucho