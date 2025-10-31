Chenoa y Marc Giró presentarán las Campanadas de RTVE tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril  

Ya se conocen los nombres de los dos encargados en dar las Campanadas de TVE desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. Se trata de Chenoa y Marc Giró, tal y como ha confirmado en exclusiva, y a través de sus redes sociales, el periodista Rocco Steinhäuser, del programa Versió RAC1. Se termina así uno de los grandes misterios del año tras la inesperada baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, después de que el presentador renunciara al encargo debido al problema de salud del catalán, que ha optado por seguir guardando reposo.
Prefiero a Rufían y Vito Quiles ...
Y ya puestos, a Abascal y a Pablo Iglesias ... pero bueno, antes se iría Pablo Iglesias gimoteando (como hizo cuando habló con Monasterio)
www.youtube.com/watch?v=EoXnrI-2KWI
Quiero ver espectáculo, sangre, cabezazos, sangre ...
Cuando ha sido y donde salio.
Aquí tienes un enlace ...
www.larazon.es/television/programas/tve-cierra-votacion-presentar-camp
Pero como es de LaRazón, y eso te entra urticaria, como cuando te aplicas lo que tengo en la esquina de la ducha, te pongo otro.
Aquí te pongo otro.
www.elmundo.es/television/2025/10/31/69047ea1e85ececf758b45a0.html
Leches, otro medio fascista ... ahora te busco mas.
Aquí te pongo uno, de una cadena de televisión, una, grande y libre, dirigida por el caudillo Pedro Sanchez.
www.rtve.es/participa/es/propuesta/455/quien-te-gustaria-que-presentas
PD: Rufian y Vito sería la mejor opción sin duda y seria audiencia 100% dejando al resto de cadenas a 0
La semana pasada dije por aquí que Rosendo-Chenoa