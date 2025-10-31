Chenoa y Marc Giró presentarán las Campanadas de RTVE tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril  

Ya se conocen los nombres de los dos encargados en dar las Campanadas de TVE desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. Se trata de Chenoa y Marc Giró, tal y como ha confirmado en exclusiva, y a través de sus redes sociales, el periodista Rocco Steinhäuser, del programa Versió RAC1. Se termina así uno de los grandes misterios del año tras la inesperada baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, después de que el presentador renunciara al encargo debido al problema de salud del catalán, que ha optado por seguir guardando reposo.