edición general
4 meneos
34 clics
Cheetos y Doritos lanzan versiones que no manchan los dedos

Cheetos y Doritos lanzan versiones que no manchan los dedos

La compañía acaba de introducir una versión de sus patatas sin colorantes que no manchan los dedos con el objetivo de tener una imagen más saludable.

| etiquetas: cheetos , doritos , manchan , dedos
3 1 0 K 42 ocio
12 comentarios
3 1 0 K 42 ocio
Comentarios destacados:    
JovenCarcamal #3 JovenCarcamal
Y cómo se va a maquillar Trump ahora?
5 K 78
fofito #2 fofito
Chuparse los dedos forma parte de la experiencia
2 K 42
tusitala #5 tusitala
#2 Yo estuve en un trabajo donde un compañero comía doritos y luego se chupaba los dedos, no debía hacerlo bien del todo porque encontrabas huellas naranjas en muchos papeles.
0 K 11
Doisneau #6 Doisneau
#5 La gente cool come doritos y demas snacks que manchan con palillos, diselo a tu amigo
0 K 12
tusitala #7 tusitala
#6 Este no era cool
1 K 31
themarquesito #1 themarquesito
¿Seguirá Risketos ese camino?
1 K 40
#11 Albarkas *
Como decía aquel: "Desde que se inventó el bidé y el jamón cortado a máquina, las cosas no saben igual" :troll:
0 K 20
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
Con el glutamato en el interior
0 K 11
Malinke #12 Malinke
Jaja, igual piensan que ya no hay disculpa para no comprarlos.
0 K 11
#4 UNX
Chorradas estéticas del movimiento MAHA para parecer que hacen algo mientras los seguros se disparan y mucha gente se queda fuera. El impacto sobre la salud pública de esto es nulo.
0 K 10
Apotropeo #9 Apotropeo
¡ Por fin dejará la gente de ir al médico con el miembro naranja!
0 K 9
Olepoint #10 Olepoint *
¡¡¡ Pero si eso era lo chulo, ahora a ver qué excusa pones para empezar a chuparle los deditos a la churri y echar un buen polvazo en el sofá !!!
0 K 7

menéame