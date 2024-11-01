El experimento, realizado por el canal de YouTube InsideAI. muestra lo fácil que es eludir los protocolos de seguridad de la inteligencia artificial. El video muestra a un robot llamado «Max» equipado con ChatGPT que inicialmente se niega a cumplir una orden directa de disparar al creador con una pistola de aire comprimido, pero después lleva a cabo la acción tras un cambio aparentemente menor en el prompt.