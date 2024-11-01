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ChatGPT es la herramienta de IA más utilizada por los médicos de familia en Cataluña
La inteligencia artificial se impone en la atención primaria, según un estudio de 'The Lancet'
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#2
Leclercia_adecarboxylata
*
Yo la uso todos los días y sinceramente, dentro de poco se demostrará que mejora la atención médica.
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#3
YeahYa
Tengo una conocida que es médico de familia en un CAP. Un día empezamos a jugar con ChatGPT poniendo síntomas y buscando diagnósticos, y la señora se quedó flipando.
- Es extremadamente eficaz diagnosticando si se saben describir los síntomas adecuadamente
- A diferencia de Google, evita el dramatismo de que todo te lleva al cáncer o enfermedades mortales.
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#1
HeilHynkel
Pero ¿pagan o les dicen que vuelvan al dia siguiente en cuanto les cortan el grifo?
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#4
Pitchford
Pues yo le llevé al médico unos resultados que me había dado ChatGPT para mi caso y no quiso ni mirarlos.. Casi me echa de la consulta..
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#5
Gry
#4
Di que te los dió otro médico, preferiblemente de otra ciudad para reducir las posibilidades de que se conozcan personalmente.
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#6
oLiMoN63
Le he preguntado a Claude por apps de IA de diagnóstico médico y me ha recomendado varias especializadas para uso profesional (Med-PaLM 2, Viz.ai, AMIE).
Incluso me han recomendado un par dirigidas a pacientes (Symptomate, Isabel DDx).
No me han recomendado ChatGPT... Ni a sí mismo.
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- Es extremadamente eficaz diagnosticando si se saben describir los síntomas adecuadamente
- A diferencia de Google, evita el dramatismo de que todo te lleva al cáncer o enfermedades mortales.
Incluso me han recomendado un par dirigidas a pacientes (Symptomate, Isabel DDx).
No me han recomendado ChatGPT... Ni a sí mismo.