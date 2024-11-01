edición general
7 meneos
15 clics
ChatGPT es la herramienta de IA más utilizada por los médicos de familia en Cataluña

ChatGPT es la herramienta de IA más utilizada por los médicos de familia en Cataluña

La inteligencia artificial se impone en la atención primaria, según un estudio de 'The Lancet'

| etiquetas: chatgpt , ia
6 1 0 K 94 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 94 actualidad
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Yo la uso todos los días y sinceramente, dentro de poco se demostrará que mejora la atención médica.
2 K 53
YeahYa #3 YeahYa
Tengo una conocida que es médico de familia en un CAP. Un día empezamos a jugar con ChatGPT poniendo síntomas y buscando diagnósticos, y la señora se quedó flipando.

- Es extremadamente eficaz diagnosticando si se saben describir los síntomas adecuadamente
- A diferencia de Google, evita el dramatismo de que todo te lleva al cáncer o enfermedades mortales.
2 K 41
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pero ¿pagan o les dicen que vuelvan al dia siguiente en cuanto les cortan el grifo? xD
0 K 19
#4 Pitchford
Pues yo le llevé al médico unos resultados que me había dado ChatGPT para mi caso y no quiso ni mirarlos.. Casi me echa de la consulta.. xD
0 K 19
Gry #5 Gry
#4 Di que te los dió otro médico, preferiblemente de otra ciudad para reducir las posibilidades de que se conozcan personalmente.
1 K 37
oLiMoN63 #6 oLiMoN63
Le he preguntado a Claude por apps de IA de diagnóstico médico y me ha recomendado varias especializadas para uso profesional (Med-PaLM 2, Viz.ai, AMIE).
Incluso me han recomendado un par dirigidas a pacientes (Symptomate, Isabel DDx).
No me han recomendado ChatGPT... Ni a sí mismo.
0 K 9

menéame