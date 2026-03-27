Ceuta y Melilla: Cuando la ambigüedad se convierte en renuncia

Conviene recordar, frente a relatos interesados, que Ceuta es española desde el siglo XV —incorporada a la Corona de Castilla tras la unión dinástica con Portugal en 1580— y que Melilla lo es desde 1497. En ambas ciudades existe una presencia española efectiva, continuada e ininterrumpida, muy anterior a la configuración del actual Estado marroquí en 1956. No se trata, por tanto, de enclaves sobrevenidos ni de residuos coloniales, sino de territorios integrados históricamente en la estructura del Estado español con anterioridad a la propia...