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Ceuta y Melilla: Cuando la ambigüedad se convierte en renuncia

Ceuta y Melilla: Cuando la ambigüedad se convierte en renuncia

Conviene recordar, frente a relatos interesados, que Ceuta es española desde el siglo XV —incorporada a la Corona de Castilla tras la unión dinástica con Portugal en 1580— y que Melilla lo es desde 1497. En ambas ciudades existe una presencia española efectiva, continuada e ininterrumpida, muy anterior a la configuración del actual Estado marroquí en 1956. No se trata, por tanto, de enclaves sobrevenidos ni de residuos coloniales, sino de territorios integrados históricamente en la estructura del Estado español con anterioridad a la propia...

| etiquetas: ceuta , melilla , españa , marruecos , canarias , sahara
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9 comentarios
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Pepepaco #5 Pepepaco
Pues lo mismo que pasó con Guinea y el Sahara.
Pero estoy seguro que si le preguntamos al articulista exclamará voz en cuello "Gibraltar español". Gibraltar pertenece a Inglaterra desde 1.713, hace más de 300 años. España se lo cedió a Inglaterra en el Tratado de Utrech.
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#2 hackerman
Gibraltar españita.
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cocolisto #3 cocolisto
#2... Y Rota y Torrejón también {0x1f601}
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#7 hackerman
#3 y puerto Banús
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Mark_ #9 Mark_
#7 y Palma de Mallorca.
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Precisamente por eso, el problema no reside en la solidez del título jurídico, sino en la debilidad de su defensa efectiva.

Y ahí es donde la política española empieza a mostrar fisuras preocupantes. La acción exterior ha oscilado entre la prudencia mal entendida y la cesión implícita, evitando de forma sistemática una afirmación clara, sostenida y pública de la españolidad incuestionable de ambas ciudades.

[...]

No hay política de Estado; hay gestión de crisis.

A esta insuficiencia se suma…   » ver todo el comentario
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Doisneau #4 Doisneau *
#1 Yo ni se como hemos acabado ni con una frontera tan debil, fisica y legalmente, aguantandole las vaciladas a Mohamed VI, y que encima entre la poblaciom haya calado que tener una politica migratoria seria y que se defienda de forma contundente se vea como algo inhumano. No creo que haya muchas fronteras en el mundo como esa, y mucho menos ciudadanos con el cerebro tan lavado. Al margen de la importancia geoestrategica de la ciudad, somos 70 000 los que vivimos aqui, y estar…   » ver todo el comentario
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me_joneo_pensando_en_ti #6 me_joneo_pensando_en_ti *
#4 totalmente de acuerdo.

Por añadir a tu comentario: siempre me ha hecho gracia que no hay que herir el sentimiento de Marruecos -y los marroquíes-, ¿perdona? El que Marruecos reivindique y quiera, algo que no es suyo -y nunca lo ha sido-, ¿no es herir los sentimiento de España -y los españoles-? Somos gilipollas.
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Guanarteme #8 Guanarteme
Conviene recordar, frente a relatos interesados, que Ceuta es española desde el siglo XV —incorporada a la Corona de Castilla tras la unión dinástica con Portugal en 1580

¿En qué quedamos, siglo XV o XVI?

En ambas ciudades existe una presencia española efectiva, continuada e ininterrumpida, muy anterior a la configuración del actual Estado marroquí en 1956.

Eso es un argumento que repite mucho el nacionalismo español y que no tiene base ninguna en el derecho internacional,…   » ver todo el comentario
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menéame