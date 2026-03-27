Ceuta y Melilla: Cuando la ambigüedad se convierte en renuncia

Conviene recordar, frente a relatos interesados, que Ceuta es española desde el siglo XV —incorporada a la Corona de Castilla tras la unión dinástica con Portugal en 1580— y que Melilla lo es desde 1497. En ambas ciudades existe una presencia española efectiva, continuada e ininterrumpida, muy anterior a la configuración del actual Estado marroquí en 1956. No se trata, por tanto, de enclaves sobrevenidos ni de residuos coloniales, sino de territorios integrados históricamente en la estructura del Estado español con anterioridad a la propia...
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Pero estoy seguro que si le preguntamos al articulista exclamará voz en cuello "Gibraltar español". Gibraltar pertenece a Inglaterra desde 1.713, hace más de 300 años. España se lo cedió a Inglaterra en el Tratado de Utrech.
Y ahí es donde la política española empieza a mostrar fisuras preocupantes. La acción exterior ha oscilado entre la prudencia mal entendida y la cesión implícita, evitando de forma sistemática una afirmación clara, sostenida y pública de la españolidad incuestionable de ambas ciudades.
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No hay política de Estado; hay gestión de crisis.
A esta insuficiencia se suma… » ver todo el comentario
Por añadir a tu comentario: siempre me ha hecho gracia que no hay que herir el sentimiento de Marruecos -y los marroquíes-, ¿perdona? El que Marruecos reivindique y quiera, algo que no es suyo -y nunca lo ha sido-, ¿no es herir los sentimiento de España -y los españoles-? Somos gilipollas.
¿En qué quedamos, siglo XV o XVI?
En ambas ciudades existe una presencia española efectiva, continuada e ininterrumpida, muy anterior a la configuración del actual Estado marroquí en 1956.
Eso es un argumento que repite mucho el nacionalismo español y que no tiene base ninguna en el derecho internacional,… » ver todo el comentario