Cese de actividad del blog Nada es Gratis

El blog Nada es Gratis se despide de todos nuestros lectores. El cese de actividad ha sido acordado por unanimidad por los socios de la Asociación Nada es Gratis en la Asamblea Extraordinaria y será efectivo a partir del próximo 27 de marzo, aprovechando las vacaciones de la semana de Pascua. Lo hemos pensado mucho. Hemos ponderado soluciones intermedias como reducir la frecuencia de publicación o buscar vías alternativas de financiación. Pero hemos llegado a la conclusión de que este proyecto ha llegado a su fin.
