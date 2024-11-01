La cepa de hantavirus detectada en el crucero es la única que se transmite entre humanos

Una cepa poco común del hantavirus, que puede transmitirse entre personas que mantienen un contacto estrecho y prolongado, ha sido detectada en pacientes afectados por un brote mortal a bordo de un crucero en el Atlántico. El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que la cepa andina del virus fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país.
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Andes virus, found in South America, is a currently known hantavirus for which limited human‑to‑human transmission among contacts has been documented.
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus
En definitiva, es el virus Andes (hay muchos tipos de hantavirus), el único con transmisión humano-humano conocida, aunque limitada.
es.wikipedia.org/wiki/Andes_virus
Fuentes alternativas:
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es.wikipedia.org/wiki/Andes_virus
commons.wikimedia.org/wiki/File:Afiche_Hanta_Camping_2015.png
Hay una peli Turno de Noche que lo soluciona con una bomba atómica.
Nos hemos enterado de lo del barco, porque las condiciones propias internas del barco han facilitado la propagación, y la concentración de casos en un sitio inusual ha disparado las alarmas.