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La cepa de hantavirus detectada en el crucero es la única que se transmite entre humanos

La cepa de hantavirus detectada en el crucero es la única que se transmite entre humanos

Una cepa poco común del hantavirus, que puede transmitirse entre personas que mantienen un contacto estrecho y prolongado, ha sido detectada en pacientes afectados por un brote mortal a bordo de un crucero en el Atlántico. El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que la cepa andina del virus fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país.

| etiquetas: hantavirus , transmisión , crucero
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16 comentarios
12 3 0 K 198 Infectologia
#1 Leclercia_adecarboxylata *
De la página de la OMS:
Andes virus, found in South America, is a currently known hantavirus for which limited human‑to‑human transmission among contacts has been documented.
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus

En definitiva, es el virus Andes (hay muchos tipos de hantavirus), el único con transmisión humano-humano conocida, aunque limitada.
es.wikipedia.org/wiki/Andes_virus

Fuentes alternativas:
(1)…   » ver todo el comentario
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Tarod #2 Tarod
Todo sea por el teletrabajo. Dejadla entrar.
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sotillo #4 sotillo
#2 Con lo que tengo que pintar
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Kleshk #3 Kleshk
La casualidad
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
normal, alli tanto regueton, tanta cumbia de esa y tantos brasas, que el hantavirus se encabronao
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yoma #6 yoma
Si no se transmitiera entre humanos no habría varios contagiados. :troll:
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#7 Robe7064
Es un virus "común" en Argentina y Chile. Hay casos todos los años en ciertas provincias / regiones y se hacen campañas periódicas de prevención.

es.wikipedia.org/wiki/Andes_virus

commons.wikimedia.org/wiki/File:Afiche_Hanta_Camping_2015.png
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#9 Leclercia_adecarboxylata
#7 Desde luego entrecomillado lo de común porque a este virus le pasa como al Nipah en la India, todos los años hay casos y puede generar pequeñas endemias locales pero la tasa de mortalidad es alta, de ahí que sean virus con dificultad para propagarse.
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#12 Robe7064 *
#9 Sí. Desde que se descubrió en Chile en 1995 en mi provincia ha habido solo dos casos locales (¿2023?) y en mi región los casos rondan los 10-20 cada año. Se acampa como siempre, pero se tiene más cuidado al llegar a lugares cerrados (el virus es muy sensible a la luz) y más precaución cuando florecen las quilas (cada 20 años aprox.) y se produce la proliferación de ratones silvestres. Unos amigos hicieron esta imbecilidad y la grabaron durante el florecimiento de la quila del 2010 en el norte de la región de Aysén: www.youtube.com/watch?v=0M_V-Airmpk
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#8 To_lo_loco
O que la higiene del barco era un poco de aquella manera.

Hay una peli Turno de Noche que lo soluciona con una bomba atómica.
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#13 Robe7064
#8 No lo creo. Los ratones del género Oligoryzomys son ratoncitos silvestres, no ratas de barco. Me huele que entró en una maleta, tal vez a propósito (un souvenir) o que todos los contagios en el barco ocurrieron de persona a persona.
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RanaPaca #16 RanaPaca
#13 yo voto más por orgias en el crucero :troll:
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#10 Pitchford
Lo que no se sabe es si el virus ha mutado y se transmite con más eficacia. Ya nos enteraremos..
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#11 sisi
#10 Es improbable que haya mutado en el barco, así que lo que hay mirar no es el barco, sino si hay una epidemia activa en tierra donde lo podrian haber pillado.
Nos hemos enterado de lo del barco, porque las condiciones propias internas del barco han facilitado la propagación, y la concentración de casos en un sitio inusual ha disparado las alarmas.
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CidFapeador #14 CidFapeador
El dilema del tranvía nos enseña que hay que torpedear y hundir a ese barco a toda costa
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pitercio #15 pitercio
Es que vaya mierda, lo único bueno de un crucero, que es ir por ahí drogados follando todos con todos, se chafa por un virus mortal de nada.
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menéame