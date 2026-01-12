edición general
CEO de Nvidia minimiza los riesgos de la IA y advierte: “el miedo solo perjudica la innovación”

“Creo que personas muy respetadas han causado un gran daño, pintando un panorama apocalíptico, un panorama del fin del mundo, un panorama de ciencia ficción. No es útil para las personas, no es útil para la industria, no es útil para la sociedad, no es útil para los gobiernos”. Huang, especialmente crítico con la idea de que las empresas pidan regulación, sostiene que la narrativa negativa en torno a la IA puede desalentar inversiones y generar desconfianza social, en un momento en el que el potencial de la tecnología es mayor que nunca.

Si los que manejan los hilos de la IA apuestan por una tecnología deshumanizante donde las personas no están reconocidas como tales es lógico que haya contestación a esa tecnología.
Es lógico y dado el caso necesario.
