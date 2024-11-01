edición general
Los centros de datos en el espacio son una idea terrible, horrible, no es buena. [ENG]

La versión corta: esta es una idea absolutamente terrible, y realmente tiene cero sentido. Hay múltiples razones para esto, pero todas equivalen a decir que el tipo de electrónica necesaria para hacer que un centro de datos funcione, particularmente un centro de datos que implementa la capacidad de IA en forma de GPU y TPU, es exactamente lo contrario de lo que funciona en el espacio.

ombresaco
alguien lo propone de verdad?

No se me ocurre ninguna ventaja
Ramen
#1 Musk, porque quiere obtener mas inversores para SpaceX
JackNorte
Todo es posible con la tecnologia adecuada, sin investigacion y pruebas reales en el espacio es complicado aplicar desarrollar o implantar cualquier tecnologia.
Sin unas comunicaciones en tiempo real y sobre todo sin una planificacion con objetivos reales y claros , todo es un castillo de naipes , pero no lo descartemos , porque se construyen castillos de naipes que consiguen financiacion cada dia.
En cuando se vea el negocio todo sera posible. Pero antes veo viable crear bases en la luna y aprovechar esas condiciones y ya parece estar en ello con lo que lei de los reactores nucleares rusos para la siguiente decada.
ombresaco
#3 Para empezar el consumo y la disipación es un problemón, y que en la superficie, o en los polos o en groenlandia, o en el fondo del mar (con sus inconvenientes), tendría más sentido
