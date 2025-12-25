edición general
La censura franquista prohibió el título original de 'Plácido', 'Siente un pobre a su mesa'

La Associació Memòria i Història de Manresa ha reunido por primera vez toda la documentación del expediente de censura del filme, que se puede consultar desde hoy en el portal web

pepel #1 pepel
Aquí el expediente de censura del film; www.memoria.cat/placido/expedient-censura/
themarquesito #2 themarquesito
La mejor película navideña que hay
autonomator #4 autonomator
Una de las que yo podría como visionado a la chavaleria en los colegios.
estemenda #3 estemenda *
Pero a mi me suena muchísimo el título 'Siente un pobre a su mesa' ¿no se la llegó a conocer con ese nombre aunque fuera oficiosamente?
EDIT: Fue el nombre de una campaña franquista:
La película surge a partir de una campaña ideada por el régimen franquista que, bajo el lema «siente un pobre a su mesa», pretendía hacer crecer en el pueblo un sentimiento de caridad cristiana hacia los desheredados,
es.wikipedia.org/wiki/Plácido
