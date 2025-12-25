·
La censura franquista prohibió el título original de 'Plácido', 'Siente un pobre a su mesa'
La Associació Memòria i Història de Manresa ha reunido por primera vez toda la documentación del expediente de censura del filme, que se puede consultar desde hoy en el portal web
plácido
,
berlanga
cultura
#1
pepel
Aquí el expediente de censura del film;
www.memoria.cat/placido/expedient-censura/
4
K
75
#2
themarquesito
La mejor película navideña que hay
2
K
33
#4
autonomator
Una de las que yo podría como visionado a la chavaleria en los colegios.
0
K
16
#3
estemenda
*
Pero a mi me suena muchísimo el título 'Siente un pobre a su mesa' ¿no se la llegó a conocer con ese nombre aunque fuera oficiosamente?
EDIT: Fue el nombre de una campaña franquista:
La película surge a partir de una campaña ideada por el régimen franquista que, bajo el lema «siente un pobre a su mesa», pretendía hacer crecer en el pueblo un sentimiento de caridad cristiana hacia los desheredados,
es.wikipedia.org/wiki/Plácido
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
