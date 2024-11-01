·
Celtas Cortos | 20 de abril | La Revuelta
Tras “ascender de infiltrados a invitados”, Celtas Cortos, acompañados de Sergio Bezos, interpretan "20 de abril” en el programa La Revuelta, emitido en 2026.
|
etiquetas
:
celtas cortos
,
20 de abril
,
la revuelta
5 comentarios
#1
gallardin
*
¿ue mala percepción mia o sonaron como el culo en La Revuelta?
1
K
26
#2
johel
#1
Cifu esta muy cascado y la flauta en directo bueno... es la flauta en directo.
0
K
10
#3
antesdarle
#2
se agradece por eso que sea en directo
0
K
11
#4
Pertinax
*
#1
Si hubieras mojao el churro en la Cabaña del Turmo, menearías esto veinte veces.
Qué tiempos.
0
K
16
#5
BlackDog
*
#1
A mi no me suenan tan mal, sobre todo si es en directo, que tiene pinta de que si.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
