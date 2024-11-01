edición general
Celtas Cortos | 20 de abril | La Revuelta

Tras “ascender de infiltrados a invitados”, Celtas Cortos, acompañados de Sergio Bezos, interpretan "20 de abril” en el programa La Revuelta, emitido en 2026.

gallardin
¿ue mala percepción mia o sonaron como el culo en La Revuelta?
johel
#1 Cifu esta muy cascado y la flauta en directo bueno... es la flauta en directo.
antesdarle
#2 se agradece por eso que sea en directo
Pertinax
#1 Si hubieras mojao el churro en la Cabaña del Turmo, menearías esto veinte veces. :troll:

Qué tiempos.
BlackDog
#1 A mi no me suenan tan mal, sobre todo si es en directo, que tiene pinta de que si.
