Celia Cruz entrará en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026 junto a Iron Maiden

La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden, informó la organización. Celia Cruz recibirá el reconocimiento en la categoría Early Influence Award, que distingue a artistas cuya música y estilo han influido de manera directa en la evolución del rock & roll y en la cultura musical. Junto a ella se homenajeará en esta categoría Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.