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Celia Cruz entrará en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026 junto a Iron Maiden

Celia Cruz entrará en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026 junto a Iron Maiden

La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden, informó la organización. Celia Cruz recibirá el reconocimiento en la categoría Early Influence Award, que distingue a artistas cuya música y estilo han influido de manera directa en la evolución del rock & roll y en la cultura musical. Junto a ella se homenajeará en esta categoría Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

| etiquetas: celia cruz , salón de la fama , rock roll , iron maiden
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11 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
pitercio #4 pitercio *
Tras esto le auguro también su entrada en el Plan de vivienda joven de la Comunidad de Madrid.
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Imag0 #9 Imag0
#3 Sería terrorífico teniendo en cuenta que lleva muerta 23 putos años :-> :-> :->
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devilinside #10 devilinside
#9 Buah, para eso están los hologramas. No sé si ya han estrenado es holoespectáculo de Elvis en Las Vegas
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Veo #11 Veo
#9 De hecho no sería algo que no se hubiera visto ya en un concierto de Iron Maiden.
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Ergo_2k1 #2 Ergo_2k1
Si yo soy de Iron Maiden les iba a hacer una peineta tipo Eddie Max King Size ¬¬
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devilinside #3 devilinside
#2 Pues espérate que no se marquen una canción juntos. Sería para verlo puesto de ácido
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Ergo_2k1 #6 Ergo_2k1
#3 Eso si que me gustaría verlo :-D sabrosura!!
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#8 Leon_Bocanegra
Can I play with... asssssuca!
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
Buen momento para que suene "Sign of the Cross" youtu.be/le2i7s_BGI4
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Imag0 #1 Imag0
Espero comentarios a la altura del titular, confío en vosotros.
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Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
Al final el salón de la fama es un negocio y si metiendo a celia cruz o a cañita brava, aumenta clientes, ni se lo va a pensar
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menéame