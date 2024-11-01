Celebración en las calles iraníes tras la muerte del ayatolá Ali Jameneí | El País  

Varios grupos de personas han sido vistas visto bailando en las calles varias ciudades iraníes, celebrando la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Jameneí, según un video difundido en redes sociales. En algunas de las concentraciones también se han visto a gente izando la bandera prerevolucionaria, en señal de oposición al régimen islamista.
| etiquetas: celebración , calles , iraníes , muerte , ayatolá , ali , jameneí
Sácate la licencia de Bufón Profesional, como Zelenski, que tú sí vales para eso.
Vamos, que el pueblo iraní lo tiene jodido.
También Zazis de MNM: ¿Y qué si los Ayatolás matan a miles de iraníes? ¡Los EEUU e Israel también lo hacen! ¡Si los israelíes matan iraníes, los Guardias de la Revolución también tienen derecho a hacerlo**!
* A pesar de que no corrían peligro, y la "protección" consiste en matarlos y torturarlos.
** El viejo "argumento" de "si un violador anda suelto, todos tenemos derecho a violar". Ideal como tema de conversación en las fiestas, si eres un masoquista y te gusta que te abofeteen.
Pero esa
personacriatura no se calla ni debajo del agua.
A ver, normal, algo propio de las amebas.
Nivelasso
Gracias Gemini por el tag