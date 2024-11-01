Celebración en las calles iraníes tras la muerte del ayatolá Ali Jameneí | El País  

edición general
Varios grupos de personas han sido vistas visto bailando en las calles varias ciudades iraníes, celebrando la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Jameneí, según un video difundido en redes sociales. En algunas de las concentraciones también se han visto a gente izando la bandera prerevolucionaria, en señal de oposición al régimen islamista.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Esto...  media
5 K 64
Spirito #14 Spirito
#10 xD xD xD

Sácate la licencia de Bufón Profesional, como Zelenski, que tú sí vales para eso. xD
4 K 44
#1 Pitchford
Si existe el karma de nacimiento, que mal lo has debido de hacer en la vida anterior para que te toque nacer en un pais dominado por estos iluminados..
2 K 39
Cuñado #5 Cuñado
#1 Si la Tierra es plana qué mal lo tiene que estar haciendo la Luna para aparecer invertida en un hemisferio respecto al otro.
2 K 29
Spirito #9 Spirito
#1 Se ve que tú eras en la vida anterior un ser de luz y por eso te has reencarnado en España para soltar esas preciadas perlas. xD
0 K 8
#15 Pitchford
#9 Igual es cuestión de suerte.. Nadie lo sabe..
1 K 29
#4 UNX
Algo me dice que volveremos a ver un montón de iraníes asesinados otra vez por el gobierno.
1 K 21
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#4 De eso ya se está encargando USA e Israel.
0 K 10
#12 UNX
#8 Y si el régimen iraní no cae, se encargará el propio régimen. Y si el régimen cae, la mayoría de escenarios pasan también por muertos.
Vamos, que el pueblo iraní lo tiene jodido.
0 K 11
Meneador_Compulsivo #19 Meneador_Compulsivo *
Yo envíe algo parecido ayer pero viendo la reacción con los negativos me doy cuenta de que fue un error, mejor evitemos estos envíos de celebraciones en menéame durante 72 horas para respetar el duelo de los compañeros, compañeras y compañeres de la izquierda laicista feminista. {0x1f611}
2 K 21
#22 arreglenenlacemagico *
#19 no son de izquierdas dicen serlo pero no uno defiende al presidente de hungria , putin , norcorea vamos que no son la izquierda humanista que te veden algunos son gente que le vale cualquier cosa mientras este en contra de USA o europa , nazis , "comunistas", islamistas ,fascistas etc... todo les vale
0 K 10
JuanCarVen #23 JuanCarVen
Tras lo del ataque en Doha a los representantes de Hamás y matar al Líder Supremo iraní está visto que la vía diplomatica no es posible con USA/Israel, sólo falta Rusia cargándose a Zelenski para confirmarlo.
0 K 12
#20 pirat
Aquí se dejó morir en la cama al sangriento dictador sin intervención militar extranjera ni celebración por la liberación.
0 K 9
suppiluliuma #16 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡Rusia tenía que intervenir en Ucrania para proteger a los rusoparlantes del Donbás*!
También Zazis de MNM: ¿Y qué si los Ayatolás matan a miles de iraníes? ¡Los EEUU e Israel también lo hacen! ¡Si los israelíes matan iraníes, los Guardias de la Revolución también tienen derecho a hacerlo**!

* A pesar de que no corrían peligro, y la "protección" consiste en matarlos y torturarlos.
** El viejo "argumento" de "si un violador anda suelto, todos tenemos derecho a violar". Ideal como tema de conversación en las fiestas, si eres un masoquista y te gusta que te abofeteen.
7 K -6
Alfon_Dc #18 Alfon_Dc
#16 corre a un hospital, que igual te has dado un buen porrazo en la cabeza y sin no lo sabes.
3 K 43
suppiluliuma #21 suppiluliuma
#18 Corre a un hospital, que igual te has dado por aludido por mi comentario, y no lo sabes. :troll:
0 K 8
Spirito #6 Spirito
#3 Tú a callar.
2 K 12
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#6 Mejor respuesta que alguien le ha dado, en un buen rato xD
2 K 29
Spirito #11 Spirito
#7 xD xD xD

Pero esa persona criatura no se calla ni debajo del agua.

A ver, normal, algo propio de las amebas. xD
0 K 8
ContracomunistaCaudillo #10 ContracomunistaCaudillo
#6 así operan los mercenarios de este gobierno, silenciando al pueblo. Pero el pueblo hablará en las urnas. El comunismo caerá como cayó en toda Europa. Podéis ir pidiendo refugio a vuestra madre patria en Moscú.
2 K -14
#13 alamajar
#3
Nivelasso
0 K 10
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#3 #ReduccionismoAburdo


Gracias Gemini por el tag
2 K 29

