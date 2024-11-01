edición general
8 meneos
64 clics

Cazafantasmas: La Mejor Película de Todos los Tiempos

Ghostbusters de 1984 alcanza la perfección en más de un nivel. Por los siguientes motivos, esta película es más que una película...

| etiquetas: cazafantasmas , mariano , rodríguez , ghostbusters , análisis
6 2 1 K 61 ocio
12 comentarios
6 2 1 K 61 ocio
xyria #1 xyria
Para mi no, vamos, ni remotamente.
2 K 32
Pacman #2 Pacman
#1 son coletillas de Mariano, hombre
3 K 50
xyria #4 xyria
Gracias, #2 y #3: no suelo ver vídeos subidos a menéame, por eso opiné guiándome solo de la entradilla.
2 K 39
ewok #9 ewok
#5 #6 No es un vídeo en serio, como dice #2 es una coletilla.
0 K 11
ewok #3 ewok
#1 El mismo pibe dice en este mismo vídeo que "El día de la marmota" es La Mejor Película de Todos los Tiempos. :-P
2 K 32
BlackDog #6 BlackDog
#3 A ver, son buenas películas, entretenidas y graciosas, están muy por encima de las películas de hoy en día... pero hay muchas mejores
0 K 7
azathothruna #8 azathothruna
Fanboys defendiendo su franquicia
0 K 17
#5 drstrangelove
Hasta la peli más mala de Hitchcock o Scorsese le mete varias vuelta a ese blockbuster, no jodas.
0 K 11
#7 vGeeSiz
#5 son cosas de Mariano, ya ha dicho la mejor película de todos los tiempos unas 300 veces
0 K 10
mikhailkalinin #10 mikhailkalinin *
La mejor película de todos los tiempos es Abbey Road (el documental). Empatada con otras trescientas.
0 K 10
Xenófanes #11 Xenófanes
La mejor película de la historia es Asalto y robo de un tren. Todo lo que vino después es decadencia pura.
0 K 10
ronko #12 ronko
La mejor película de todos los tiempos es mi favorita, las demás son basura.

Aplíquese cual ip 127.0.0.1. :troll:
0 K 7

menéame