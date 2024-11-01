·
8
meneos
64
clics
Cazafantasmas: La Mejor Película de Todos los Tiempos
Ghostbusters de 1984 alcanza la perfección en más de un nivel. Por los siguientes motivos, esta película es más que una película...
#1
xyria
Para mi no, vamos, ni remotamente.
2
K
32
#2
Pacman
#1
son coletillas de Mariano, hombre
3
K
50
#4
xyria
Gracias,
#2
y
#3
: no suelo ver vídeos subidos a menéame, por eso opiné guiándome solo de la entradilla.
2
K
39
#9
ewok
#5
#6
No es un vídeo en serio, como dice
#2
es una coletilla.
0
K
11
#3
ewok
#1
El mismo pibe dice en este mismo vídeo que "El día de la marmota" es La Mejor Película de Todos los Tiempos.
2
K
32
#6
BlackDog
#3
A ver, son buenas películas, entretenidas y graciosas, están muy por encima de las películas de hoy en día... pero hay muchas mejores
0
K
7
#8
azathothruna
Fanboys defendiendo su franquicia
0
K
17
#5
drstrangelove
Hasta la peli más mala de Hitchcock o Scorsese le mete varias vuelta a ese blockbuster, no jodas.
0
K
11
#7
vGeeSiz
#5
son cosas de Mariano, ya ha dicho la mejor película de todos los tiempos unas 300 veces
0
K
10
#10
mikhailkalinin
*
La mejor película de todos los tiempos es Abbey Road (el documental). Empatada con otras trescientas.
0
K
10
#11
Xenófanes
La mejor película de la historia es Asalto y robo de un tren. Todo lo que vino después es decadencia pura.
0
K
10
#12
ronko
La mejor película de todos los tiempos es mi favorita, las demás son basura.
Aplíquese cual ip 127.0.0.1.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
Aplíquese cual ip 127.0.0.1.