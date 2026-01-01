edición general
16 meneos
45 clics
La causa de la dana estrecha el cerco sobre Mazón y desmonta su guerra de relatos

La causa de la dana estrecha el cerco sobre Mazón y desmonta su guerra de relatos

La investigación arrancó sin señalar al president y acaba arrinconando su versión de los hechos, con la gestión del 29-O cada vez más cuestionada por la instrucción judicial

| etiquetas: mazón , dana , valencia , mentiras , feijoo
13 3 0 K 345 politica
7 comentarios
13 3 0 K 345 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Mazón y Feijoo han estado un año mintiendo a los españoles sobre una tragedia que ha costado más de 200 muertos. Espero que veamos a Mazón enjuiciado, a feijoo abandonando la política, y al PP en la oposición en Valencia. Aunque no estoy seguro de ninguna de las tres.
4 K 73
wildseven23 #2 wildseven23
#1 - Mazón enjuiciado: lo veo posible.
- Feijoo abandonando la política: depende de Ayuso.
- El PP en la oposición en Valencia: visto lo visto, tanto los valencianos como el resto de los españoles quieren muerte.
3 K 41
johel #5 johel *
#2 Esta pasando un miedo ppox que no pueden con el, creo que han quedado en el ventorro para debatir que hacer. Se me ocurren... 7291 razones para que se la pele.
A ppox la corrupcion y la neglicencia no le pasan factura, sus votantes valoran otras cosas... no tengo claras cuales, pero la corrupcion y la incompetencia no estan en la lista.
2 K 32
uyquefrio #6 uyquefrio
#2 Si no la abandonó cuando lo del narco...
0 K 11
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 No parece posible, buena parte de la derecha española valora positivamente las mentiras, la corrupción y las muertes a consecuencia de la gestión del PP.
2 K 45
carakola #4 carakola
Acojonao está, igual no cobra el mes que viene.
0 K 20
jonolulu #7 jonolulu
Desmonta la versión de Mazón... ¿Pero cuál de todas?
0 K 12

menéame