Cataluña se vuelca en la industria militar: “Hay que cambiar la mentalidad del automóvil por la de la defensa”

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Cataluña. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.
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Las armas se construyen para matar seres humanos.
Y los accionistas en lugar de invertir su dinero en empresas que mejoren la vida de todos, lo invierten en empresas que matan la vida de los pobres.
Que lo llamen por su nombre, pero claro, entonces la gente a lo mejor empieza a pensar que no mola tanto el asunto de la "defensa".
Está claro, Europa apuesta por la guerra y no será contra Rusia sino contra los europeos, al tiempo.
Aunque la primera foto del artículo pone " Un tanque en la Feria de defensa" y es un 4x4
Empezando así pierdes mucha credibilidad.
Como por aquí pasan muchos periodistas de eldiario.es, que pongan un poco de cuidado
¿Es lo que queremos?