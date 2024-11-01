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Cataluña se vuelca en la industria militar: “Hay que cambiar la mentalidad del automóvil por la de la defensa”

Cataluña se vuelca en la industria militar: “Hay que cambiar la mentalidad del automóvil por la de la defensa”

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Cataluña. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

| etiquetas: cataluña , defensa , industria militar
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8 comentarios
4 1 1 K 31 actualidad
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Porque investigar en energía renovables, independencia del petróleo, medicina preventiva o cualquier otra cosa positiva es menos rentable que invertir en cosas para matar gente
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arcangel2p #8 arcangel2p
#3 en Cataluña ya hay investigación en renovables y en medicina. Evidentemente podría ser más, claro, pero haberla la hay.
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Andreham #2 Andreham
Lo de la "defensa" es una puta mierda hipócrita.

Las armas se construyen para matar seres humanos.

Y los accionistas en lugar de invertir su dinero en empresas que mejoren la vida de todos, lo invierten en empresas que matan la vida de los pobres.

Que lo llamen por su nombre, pero claro, entonces la gente a lo mejor empieza a pensar que no mola tanto el asunto de la "defensa".
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#1 Dav3n
Vamos, que tanques o mantequilla?

Está claro, Europa apuesta por la guerra y no será contra Rusia sino contra los europeos, al tiempo.
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#7 tropezon *
#1 Siguiendo a la industria alemana.

Aunque la primera foto del artículo pone " Un tanque en la Feria de defensa" y es un 4x4
Empezando así pierdes mucha credibilidad.
Como por aquí pasan muchos periodistas de eldiario.es, que pongan un poco de cuidado
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gale #4 gale
La fabricación de armas y las funerarias, negocios seguros.
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Grymyrk #5 Grymyrk
#4 El negocio por encima de la vida humana, es decir, el capitalismo
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#6 Visca *
Pendiente resbaladiza. Demasiado gasto en lo militar se volverá insostenible, y habrá que convertirlo en inversión. Como los EE.UU. amedrentando con Groenlandia, volando gaseoductos, haciendo lo que quieren con Venezuela... y un largo largo etcétera.

¿Es lo que queremos?
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menéame