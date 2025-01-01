edición general
Catalanofobia en una heladería de Gràcia: "Estamos en el Reino de España"

Nuevo caso de catalanofobia. En este caso ha sido en una heladería del barrio de Gràcia, en Barcelona. La denuncia la ha hecho a través de las redes sociales Guillem Roma, conseller de ERC en el distrito de Gràcia, que ha explicado que su pareja ha sido discriminada por dirigirse en catalán "a un trabajador de la heladería Helados Dellaostia". En un hilo en su perfil de X, ha detallado que "en plena fiesta mayor de Gràcia" su pareja ha sufrido un "caso de discriminación lingüística" en una heladería situada en la calle Torrent de l'Olla.

Manuel_A. #6 Manuel_A.
"Helados Dellaostia" la que se merecen, si.
2 K 22
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿y lo de "Gelats" del cartel, es porque les obligan? ¿Entras y pides un 'gelat' y te suelta el dependiente "a mi en cristiano!!!"? xD
0 K 16
#1 encurtido
El titular también podría ser: "Político señala y turbas de tarados vandalizan"
3 K 13
#4 Suleiman
#1 Reclamar que te puedas hablar en tu idioma es de tarados? Me parece que el tarado eres tú....
4 K 31
Jaime131 #7 Jaime131
#4 Los que vandalizan siempre son tarados, da igual el motivo.
0 K 10
#2 R2dC
Eso no es catalanofobia. Eso es caspa, directamente.
0 K 12
frg #9 frg
Tratar mal a muchos de tus clientes es una estrategia comercial infalible. A éste ritmo cerrarán y encima dirán que es porque les tienen manía. xD xD
0 K 12
#13 chocoleches *
#11 Me he leido el tuit directamente, no me fío del periodista. :tinfoil:
0 K 12
#12 josejon
¿Es la única heladería del lugar? ¿No sé puede elegir y que cada uno vaya a su gusto... de helados y de idioma?
0 K 10
Jaime131 #3 Jaime131
Denuncia en redes sociales...
0 K 10
#8 chocoleches
#3 El tuit lo han puesto al día siguiente de denunciar (lo dice en el mismo)
0 K 12
Jaime131 #11 Jaime131
#8 Ah, que tú eres de los que leen las noticias...
0 K 10

