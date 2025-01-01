Catalanofobia en una heladería de Gràcia: "Estamos en el Reino de España"

Nuevo caso de catalanofobia. En este caso ha sido en una heladería del barrio de Gràcia, en Barcelona. La denuncia la ha hecho a través de las redes sociales Guillem Roma, conseller de ERC en el distrito de Gràcia, que ha explicado que su pareja ha sido discriminada por dirigirse en catalán "a un trabajador de la heladería Helados Dellaostia". En un hilo en su perfil de X, ha detallado que "en plena fiesta mayor de Gràcia" su pareja ha sufrido un "caso de discriminación lingüística" en una heladería situada en la calle Torrent de l'Olla.