Atacan y destrozan la heladería acosada por atender en castellano en Barcelona: "Es puro odio"

Individuos desconocidos han atacado y vandalizado la heladería artesana Dellaostia, acosada por el independentismo por atender en castellano en Barcelona. Los vándalos han pintarrajeado la persiana con grafitis que rezan insultos como "fascistas de mierda" y "putos fachas", y han pegado decenas de pegatinas que defienden la lengua catalana.
La heladería no habla, habla el dueño.
También quemaron la Herriko Taberna de Lazkao, y la de Ermua...
¿Todos iguales?
No sé de qué atalaya intelectual me hablas para acusarme de no tener ideas propias cuando todo lo tuyo es un refrito de las cosas de siempre. 0 novedades contigo.
¿Vendrán aquí los buenistas a decir chorradas sobre heridas coloniales y polladas varias?
Lo tuyo se llama "proyectar".
Y me puedes tutear, que no soy Borbón.
#34
Puedes dar un paseo y el 50% de los dependientes no entienden el catalán y de ese otro 50% la mitad no lo sabe hablar , está noticia es muy rara
Que no digo que esto lo justifique pero algo fachillas sí que son y el titular algo sensacionalista también lo es.
1. Las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.
Y además, tu puedes solicitar una hoja de reclamaciones por lo que te de la gana. Otra cosa es que vaya a acabar en algo.
El artículo dice "atender".
RAE : "Atender : acoger favorablemente, o satisfacer un deseo, ruego o mandato".
Es decir, la tienda debe tener algún empleado que comprenda el catalán y el castellano, lo suficiente como para poder vender lo que quiera comprar un cliente.
Por lo tanto, el cliente y el vendedor pueden hablar cualquiera de los dos idiomas, el que quiera, de forma que la compraventa se pueda hacer, sin más.
Ninguno de los dos está obligado a hablar ninguna de… » ver todo el comentario
Tambien he visto grafitis en zonas de mi ciudad de Fuera Moros, pero por lo que sea no sale en los periodicos
Tontos haciendo en tonto.
Dicho esto, poner pegatinas y hacer una pintada no es "destrozar". El titular da a entender algo distinto a la realidad.
Canta a falsa bandera.
Si fuera un ataque de falsa bandera, no se hubieran metido miles en Google Maps, a poner una sola estrella con comentarios insultantes, puesto que eso jode mucho a la tienda.
Es cómico el asunto. Dentro de unos años, el castellano será el menor de los problemas de Warcelona, y casi que diría de Catalunya
Subnormales con ganas de liarla hay en todas partes, en este caso les ha dado por el supremacismo, a otros les da por el fútbol, pero con un político que les da alas, se vienen arriba y se sienten legitimados para cualquier barbaridad.
Este tío debería dimitir y desaparecer de todo cargo público.