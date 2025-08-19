Atacan y destrozan la heladería acosada por atender en castellano en Barcelona: "Es puro odio"

Individuos desconocidos han atacado y vandalizado la heladería artesana Dellaostia, acosada por el independentismo por atender en castellano en Barcelona. Los vándalos han pintarrajeado la persiana con grafitis que rezan insultos como "fascistas de mierda" y "putos fachas", y han pegado decenas de pegatinas que defienden la lengua catalana.