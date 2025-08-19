edición general
Atacan y destrozan la heladería acosada por atender en castellano en Barcelona: "Es puro odio"

Individuos desconocidos han atacado y vandalizado la heladería artesana Dellaostia, acosada por el independentismo por atender en castellano en Barcelona. Los vándalos han pintarrajeado la persiana con grafitis que rezan insultos como "fascistas de mierda" y "putos fachas", y han pegado decenas de pegatinas que defienden la lengua catalana.

Pertinax #2 Pertinax
La Revolución de las Sonrisas.
ehizabai #7 ehizabai *
#2 El supremacismo victimista, más bien. La lengua del imperio, y los catalanes fachas que pretenden hablar catalán en su casa. Serán intolerantes.
Pertinax #10 Pertinax
#7 Heladerías fascistas.
ehizabai #11 ehizabai *
#10 No, empresario supremacista.
La heladería no habla, habla el dueño.
Pertinax #15 Pertinax *
#11 Normal que te guste la ekintza. Lo mismo hicieron los tuyos con la librería Lagun. Fascistas también. Todos fascistas.
ehizabai #17 ehizabai
#15 Ya estabas tardando en mezclar...
También quemaron la Herriko Taberna de Lazkao, y la de Ermua...
¿Todos iguales?
Pertinax #18 Pertinax
#17 Todos fascistas. ¡Estamos rodeados!
ehizabai #19 ehizabai *
#18 ahí te voy a dar la razón. Estamos rodeados de fascistas...
Pertinax #20 Pertinax *
#19 Lo sé, tengo uno justo encima.
ehizabai #22 ehizabai
#20 Yo también ahora.
Pertinax #23 Pertinax
#22 Nunca os habéis caracterizado por tener ideas propias.
ehizabai #27 ehizabai
#23 Ahora el plural mayestático. Gracias, pero me puedes seguir tuteando.
No sé de qué atalaya intelectual me hablas para acusarme de no tener ideas propias cuando todo lo tuyo es un refrito de las cosas de siempre. 0 novedades contigo.
radon2 #35 radon2
#15 Y no te olvides de los fascistas con pulserita en la librería Blanquerna o cuando los españoles mucho español ponían bombas en la casa del escritor Joan Fuster.
Pertinax #39 Pertinax
#35 No lo olvido, no. No son tan diferentes a estos.
#44 crackity_jones
#13 Dentro de la noticia hay un tuit de alguien que denuncia que le increparon por hablar catalán diciéndole que estamos en el reino de España. Es decir que no es exactamente por negarse a atender en catalán.
ehizabai #6 ehizabai
Hombre, otro caso de un castellanohablante del otro lado del charco que ha aprendido muy bien de los de la meseta cómo ser supremacistas y a la vez, hacerse la víctima.

¿Vendrán aquí los buenistas a decir chorradas sobre heridas coloniales y polladas varias?

www.meneame.net/story/esas-latinas-defensa-catalan-personas-migrantes
Aokromes #12 Aokromes
#6 a mi me parece muy raro que en BARCELONA le destrocen el local a alguien por atender en castellano.
ehizabai #13 ehizabai
#12 No es por atender en castellano. Es por negarse a atender en catalán, y chulo, además.
Lutin #36 Lutin
#13 Merece vuestro odio nacionalista, vaya panda de majaderos que estáis hechos los fascistas identitarios.
1 K 18
ehizabai #38 ehizabai *
#36 Quien odia es quien se niega a usar la lengua del lugar. Eso es xenofobia y supremacismo.
Lo tuyo se llama "proyectar".
Y me puedes tutear, que no soy Borbón.
Narmer #56 Narmer
#38 Hay que empezar a hacer redadas en Nerja, Mallorca, varios pueblos alicantinos, etc, que están llenos de guiris residentes que no se dignan en hablar la lengua local. ¡Malditos fascistas! Fascistas everywhere!
Aokromes #45 Aokromes *
#13 por cierto, veo que el la mayoria del grafiti de la persiana es del local, o sea el "destrozar" ha sido pegar unas pegatinas y una pintada en azul. es mas viendo fotos historicas el grafiti de la persiana lleva asi años xD

#34
#47 crackity_jones
#45 El Español, otro gran medio siempre en busca de la objetividad.
plutanasio #14 plutanasio
#12 Pues ahí lo tienes. Uno ha señalado por tuiter y la chusma ha atacado por la noche.
2 K 31
Aokromes #40 Aokromes
#14 pues no, no es por atender en castellano, goto #33
plutanasio #46 plutanasio
#40 No te creerás esa chorrada que dice un político de ERC en su tuiter no? No creo que en esa tienda trabaje ningún dependiente español y no creo que ningún latino vaya a decir esa chorrada del reino de españa y jugarse su puesto de trabajo.
Aokromes #52 Aokromes
#46 no, me voy a creer la noticia de destrozan el local a un grafiti y 10 pegatinas.
#34 crackity_jones
#12 Si destrozaran los locales por atender en castellano pocos se librarían.
glezjor #51 glezjor
#12 lo que es muy raro es que te atiendan en catalán en Barcelona .
Puedes dar un paseo y el 50% de los dependientes no entienden el catalán y de ese otro 50% la mitad no lo sabe hablar , está noticia es muy rara
YeahYa #26 YeahYa
#5 Claro, los votantes de Aliança Catalana no existen, son los padres...
#33 crackity_jones
En el titular dice por atender en castellano. Dentro de la misma noticia se ve un tuit de alguien que denuncia que lo increparon por hablar en catalán diciéndole que estaban en "el reino de España".

Que no digo que esto lo justifique pero algo fachillas sí que son y el titular algo sensacionalista también lo es.
angelitoMagno #43 angelitoMagno *
#37 Artículo 32. La atención al público.

1. Las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-2989

Y además, tu puedes solicitar una hoja de reclamaciones por lo que te de la gana. Otra cosa es que vaya a acabar en algo.
#54 unocualquierax *
#43
El artículo dice "atender".
RAE : "Atender : acoger favorablemente, o satisfacer un deseo, ruego o mandato".
Es decir, la tienda debe tener algún empleado que comprenda el catalán y el castellano, lo suficiente como para poder vender lo que quiera comprar un cliente.
Por lo tanto, el cliente y el vendedor pueden hablar cualquiera de los dos idiomas, el que quiera, de forma que la compraventa se pueda hacer, sin más.
Ninguno de los dos está obligado a hablar ninguna de…   » ver todo el comentario
YeahYa #1 YeahYa
La historia tiene dos lados muy hiperventilados y mucho odio
maxxcan #3 maxxcan
#1 a ver, igual es que son unos fachas y de ahi las pintadas...

Tambien he visto grafitis en zonas de mi ciudad de Fuera Moros, pero por lo que sea no sale en los periodicos
#4 thekeeper *
#3 a ver es que igual no lo son y los fachas son los de las pintadas
mecheroconluz #24 mecheroconluz
#4 Y también pueden serlo los dos.
#49 thekeeper
#24 puestos a especular
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Que los arboles no te dejen ver el bosque, es gente facha disfrazada de independentistas para difundir la catalanofobia, es ataque de falsa bandera.
plutanasio #8 plutanasio
Ojo que el dueño es argentino.
ehizabai #21 ehizabai *
#8 Castellanohablante supremacista, que es lo relevante, más allá del origen del supremacista.
#16 Otrebla8002
En en Raval hay bares de copas que te atienden directamente en inglés y seguro que allí no va nadie a hacer pintadas.
Tontos haciendo en tonto.
J.P.S. #29 J.P.S.
Fachalanes
radon2 #32 radon2 *
#29 Sí, los votantes de VOX residentes en Catalunya, no son muchos pero haberlos haylos.
SantiH #53 SantiH
#29 catalanazos y catalanazis (cara al lazo con la sonrisa - amarillenta - nueva)
angelitoMagno #25 angelitoMagno
Este tipo de señalamientos y campaña me parecen horribles. Si no te atienden en catalán, hoja de reclamaciones o lo que sea.

Dicho esto, poner pegatinas y hacer una pintada no es "destrozar". El titular da a entender algo distinto a la realidad.
Huginn #37 Huginn
#25 ¿Qué hoja de reclamaciones? Un negocio privado no está obligado a atenderte en un determinado idioma.
vviccio #42 vviccio
La violencia y los insultos definen y descalifican a quienes los hacen.
#28 pirat *
Tampoco salió en la prensa cuando a mi padre le hicieron pintadas amenazantes los gav de valenzia por usar el valencià.
Canta a falsa bandera.
#55 unocualquierax *
#28
Si fuera un ataque de falsa bandera, no se hubieran metido miles en Google Maps, a poner una sola estrella con comentarios insultantes, puesto que eso jode mucho a la tienda.
EnLos80EraPeor #9 EnLos80EraPeor *
Son sus retrasadas costumbres y hay que respetarlas.

Es cómico el asunto. Dentro de unos años, el castellano será el menor de los problemas de Warcelona, y casi que diría de Catalunya
#48 encurtido
Lo peor que veo de todo esto es que es un político el que "abre la veda".

Subnormales con ganas de liarla hay en todas partes, en este caso les ha dado por el supremacismo, a otros les da por el fútbol, pero con un político que les da alas, se vienen arriba y se sienten legitimados para cualquier barbaridad.

Este tío debería dimitir y desaparecer de todo cargo público.
#50 Tiranoc
Independientemente de lo que haya pasado, no es correcto que ningún cargo político denuncie nada por redes sociales, para eso existen otras vias. Y por otro lado, he leído contestaciones de la heladería que tampoco me han parecido apropiadas, hay veces que es mejor para tu negocio no responder nada o responder con un mensaje genérico que entrar al trapo.
0 K 8
tricionide #41 tricionide
Vaya que mal los fascistas atacan de nuevo
YesWeCan #31 YesWeCan
No será un montaje de la competencia para que pierda clientes? alguien lo ha pensado?
Postmeteo #30 Postmeteo
Me parece por tus muchos comentarios en el post. Que para tí hasta decir Buenos días es facista si se hace en les Països.
