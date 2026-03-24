El 'caso residencias' sigue creciendo: se amplía la investigación contra los altos cargos de Ayuso por prevaricación en los ‘protocolos de la vergüenza’

Los magistrados entienden que se puede investigar este nuevo delito “en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe” y a una residencia geriátrica aunque lo circunscriben solo a este caso, y no al resto de los que se investigan en la Comunidad “por exceder del marco del procedimiento”. Es decir, porque este tribunal solo tienen competencia en esa localidad.
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