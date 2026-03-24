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El 'caso residencias' sigue creciendo: se amplía la investigación contra los altos cargos de Ayuso por prevaricación en los ‘protocolos de la vergüenza’

El 'caso residencias' sigue creciendo: se amplía la investigación contra los altos cargos de Ayuso por prevaricación en los ‘protocolos de la vergüenza’

Los magistrados entienden que se puede investigar este nuevo delito “en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe” y a una residencia geriátrica aunque lo circunscriben solo a este caso, y no al resto de los que se investigan en la Comunidad “por exceder del marco del procedimiento”. Es decir, porque este tribunal solo tienen competencia en esa localidad.

| etiquetas: residencias , 7291 , prevaricación , protocolo de la vergüenza
13 8 0 K 182 Justicia7291
5 comentarios
13 8 0 K 182 Justicia7291
Catapulta #1 Catapulta
Investigación que no investigado.
1 K 20
#2 unocualquierax
A prisión !
1 K 14
Poplíteo #3 Poplíteo
Hay que decirlo más...
1 K 14
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Asesinos!!!
0 K 11

menéame