Casi tres millones de Tesla podrían tener prohibido circular en EEUU: el Autopilot se salta semáforos en rojo y circula en dirección contraria

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (como la DGT de aquí) ha abierto una investigación a 2,88 millones de vehículos Tesla equipados con el sistema denominado Full Self-Driving (FSD). Una investigación que se inicia tras más de 50 informes en los que el sistema estuvo involucrado en accidentes por no respetar, supuestamente, las señales de tráfico. A Tesla se le acumulan las investigaciones relacionadas con sus sistemas de conducción autónoma: si la NHTSA abre este nuevo expediente, ya serían

5 2 0 K 59 actualidad
9 comentarios
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Igual han entrenado el autopilot viendo películas. xD
2 K 39
TonyStark #4 TonyStark
#3 jugando al GTA :-D
2 K 47
Asimismov #6 Asimismov
#3 o con las normas de tráfico británicas y japonesas.
1 K 28
comadrejo #5 comadrejo
El denso humo muskiano va dejando un regrero de muertos.

A este no le montan los juicios que le montarón a toyota por el "turboacelerador" infinito. :troll:
1 K 31
#7 UserNotFound_164
Tecnología gringa
1 K 27
Supercinexin #9 Supercinexin
Es el precio de la libertad y de los avances tecnológicos que nos hacen avanzar en libertad.

Si fuera una empresa de coches chinos, diríamos "vale pero, ¿a qué precio?". Pero es ¡Elon Musk! o sea, no pasa nada.
0 K 20
Gry #2 Gry
Que implanten el carnet por puntos pero para sistemas de conducción autónoma. Si se quedan sin ellos que vuelvan a entrenar el sistema y pasen un examen para recuperarlos.
0 K 14
ChukNorris #8 ChukNorris
Tendrán que invertir en adaptar las señales de tráfico y el sentido de los carriles.
0 K 10
#1 tromperri
No pasa nada Tesla es una empresa de robots… je… jeje… jejejeje…
0 K 8

