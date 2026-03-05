Casi un tercio de los hombres de la Generación Z creen que la mujer debe obedecer a su marido

El 31% de los hombres de la Generación Z [1997-2012] está de acuerdo en que una esposa siempre debe obedecer a su marido y un tercio (33%) dice que el marido debe tener la última palabra en decisiones importantes, según un nuevo estudio global de 23.000 personas realizado por Ipsos en el Reino Unido y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King's Business School, King's College de Londres (Reino Unido).