Casi un tercio de los hombres de la Generación Z creen que la mujer debe obedecer a su marido

El 31% de los hombres de la Generación Z [1997-2012] está de acuerdo en que una esposa siempre debe obedecer a su marido y un tercio (33%) dice que el marido debe tener la última palabra en decisiones importantes, según un nuevo estudio global de 23.000 personas realizado por Ipsos en el Reino Unido y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King's Business School, King's College de Londres (Reino Unido).
Los hombres de la Generación Z tenían el doble de probabilidades que los hombres Baby Boomers de tener puntos de vista tradicionales sobre la toma de decisiones dentro del matrimonio.
Mucha propaganda retrógrada.
Yo les digo a la gente joven que no se informe con las RRSS. Les digo que usen un lector de noticias, donde sabes qué lees o, al menos, medios concretos directamente, pero se abandonan a los algoritmos y no saben los sesgos detrás de lo que leen.
Dudo mucho que la gente joven sepa lo que es un RSS. Y muchos "adultos" tampoco.
Nota: no estoy siendo heteropatriarcal, es que
1º) La mayoría de gilipollas de nuestro tiempo son
hombresniñatos y
2º) Aun no he visto a los colectivos LGTBI+ haciendo el idiota con estos idearios.
Pero de ahí a proclamar esta "supremacía masculina" va un trecho muy largo.
Mala base...