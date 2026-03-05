edición general
Casi un tercio de los hombres de la Generación Z creen que la mujer debe obedecer a su marido

El 31% de los hombres de la Generación Z [1997-2012] está de acuerdo en que una esposa siempre debe obedecer a su marido y un tercio (33%) dice que el marido debe tener la última palabra en decisiones importantes, según un nuevo estudio global de 23.000 personas realizado por Ipsos en el Reino Unido y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King's Business School, King's College de Londres (Reino Unido).

ahotsa #1 ahotsa *
¿Cómo hemos llegado a esto, cuando las generaciones anteriores son más feministas?...

Los hombres de la Generación Z tenían el doble de probabilidades que los hombres Baby Boomers de tener puntos de vista tradicionales sobre la toma de decisiones dentro del matrimonio.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Mucha propaganda retrógrada.
ahotsa #5 ahotsa
#2 Ya, y eso parece tener más peso que lo que deberían ver en casa.

Yo les digo a la gente joven que no se informe con las RRSS. Les digo que usen un lector de noticias, donde sabes qué lees o, al menos, medios concretos directamente, pero se abandonan a los algoritmos y no saben los sesgos detrás de lo que leen.
insulabarataria #18 insulabarataria
#5 pasar de RRSS a RSS...

Dudo mucho que la gente joven sepa lo que es un RSS. Y muchos "adultos" tampoco.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 la redes sociales iban a ser redes de comunicación entre personas, pero en realidad son redes de pesca que atrapan y aíslan a las personas.
Sawyer76 #7 Sawyer76 *
#1 Fácil. ¿Cuántos de ese 31% de jóvenes del RU, EEUU, Australia y la India proceden de culturas que no son conocidas precisamente por creer en la igualdad? Parece que ese dato no se facilita en los resultados de la encuesta, que cosas.
GeneWilder #8 GeneWilder
#7 Touché!
ahotsa #12 ahotsa *
#7 Ya, pero lo compara con generaciones anteriores; entiendo que manteniendo el ámbito geográfico.

Cc #8
Sawyer76 #17 Sawyer76
#12 Pues por eso lo digo. Cuánto porcentaje de representación de diferentes culturas hay entre los baby boomers o generación X y cuánto en la generación z?
TipejoGuti #11 TipejoGuti
#1 A mi me dan pena las chicas de ahora, en mi generación tenían un rebaño nacional apañadito en el que buscar, podían elegir su pareja de entre todos los tipos normales que éramos la mayoría. Ahora entre que se quitan inceles, machistas, voxeros y subnormalidades varias... terminan por escoger entre un puñadito de criaturas.
Nota: no estoy siendo heteropatriarcal, es que
1º) La mayoría de gilipollas de nuestro tiempo son hombres niñatos y
2º) Aun no he visto a los colectivos LGTBI+ haciendo el idiota con estos idearios.
Pepepaco #6 Pepepaco
Pero te diran que: "el feminismo ha ido demasiado lejos".
ahotsa #9 ahotsa
#6 Yo creo que a algún grupo feminista le falla el marketing. Pero es que esta gente joven lo da la vuelta; puedes pensar que no te gusta un mensaje, pero llegar a decir "yo tengo la última palabra porque soy hombre"...
Pepepaco #13 Pepepaco
#9 Es posible que a algún grupo feminista (no a todas las mujeres) se le haya ido la olla.
Pero de ahí a proclamar esta "supremacía masculina" va un trecho muy largo.
ahotsa #15 ahotsa
#13 Quiero decir que eso puede influir como caldo de cultivo para extremistas. Lo mismo que con los inmigrantes y otros asuntos; coges un caso de delitos, una manifestación feminista no muy afortunada, etc., lo amplificas y lo muestras como una amenaza.
cocolisto #10 cocolisto
Lo importante es que queda el 70% de personas razonables.
ahotsa #14 ahotsa
#10 ¿Pero crees que ese tercio puede apoyar medidas políticas progresistas? Y de los otros dos tercios habrá personas que tampoco las apoyan, porque creen, por ejemplo, en una economía totalmente liberal.

Mala base...
Jaime131 #3 Jaime131
El marido siempre tiene la última palabra en las discusiones: "Sí, cariño".
Moixa #16 Moixa
Luego estos son los que se quejan de que no les hacen caso, o de las denuncias falsas.
